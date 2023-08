La variante Covid EG.5 si diffonde velocemente,la lista dei paesi più colpiti dal virus

Nuovo allarme sul Covid-19. Una nuova variante molto contagiosa si sta diffondendo in alcuni paesi del mondo ed è vicinissima all’Italia

Sono passati tre anni da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19. Sembra ormai che ci fossimo dimenticati di come è cambiata profondamente la nostra vita nel triennio precedente, quando le nostre vite erano scandite da misure restrittive per evitare di diffondere il virus. Tre anni fa abbiamo avuto tutti la sensazione di essere catapultati a un certo punto in un film distopico, con miliardi di persone confinate in casa e quelle attorno a noi che hanno perso tragicamente la loro vita.

La copertura vaccinale sembra aver ormai ridotto gli effetti devastanti del Covid in quasi tutto il mondo e ormai abbiamo superato la fase critica con la fine dello stato di emergenza. Il coronavirus sembra essere ormai un brutto ricordo che consideriamo ormai superato. Tutte le misure restrittive sono infatti cadute nel 2022, con la fine dell’obbligo di usare mascherine e i green pass.

Torna l’incubo Covid-19, nuova variante in arrivo? Tremano alcuni Paesi

L’incubo del Coronavirus è davvero passato? Ormai in televisione non passano più i dati dei contagi giornalieri, i programmi non parlano più del virus e nemmeno del vaccino anti covid. Sembra che tutto sia passato, compreso il pericolo delle varianti che hanno cominciato a diffondersi per effetto dei vaccini. Ma cosa sappiamo oggi del virus Sard-Cov-2? E’ davvero passato il pericolo?

In alcuni paesi si sta diffondendo una variante pericolosa, conosciuta con il nome Eris. Questa sta attirando l’attenzione degli esperti così come le preoccupazioni di una nuova emergenza sanitaria. Questo perché sembra diffondersi molto velocemente in paesi come la Cina, Corea e anche Usa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, dunque, ha lanciato un nuovo allarme.

E’ molto pericolosa la Eris, in quanto è stata classificata come Variante d’Interesse (Voi) con caratteristiche che possono influenzare il ritorno di una nuova pandemia di Covid. Secondo l’Oms può diventare dominante anche in tutto il mondo. L’allarme è stato dato il 7 agosto scorso, dove 7354 sequenze di Omicron EG.5 – altro nome della variante Eris – sono state condivise nel database Gisaid da 51 nazioni del mondo.

Dalla settimana 25 alla 25 c’è stato un forte aumento dei contagi, dal 7,6% al 17% di tasso di diffusione. In alcuni Paesi è particolarmente diffusa, uno di questi è la Cina, seguita dalla Corea del Sud. Il rischio che possa arrivare da noi in Italia è elevato, in quanto anche nel Regno Unito la variante Eris ha avuto una crescita notevole e ci sono stati casi anche in Spagna, Francia e Portogallo.