“Il mio problema era che…”: Harry vuota il sacco, Royal Family sconvolta

Harry è di nuovo sotto i riflettori. Le sue ultime dichiarazioni hanno lasciato una forte impressione nella Royal Family.

Harry dovrebbe incontrare suo padre, il Principe Carlo, il prossimo 17 settembre. A quel tempo il sovrano dovrebbe essere già tornato da Balmoral, mentre il secondogenito dovrebbe aver concluso i suoi impegni a Dusseldorf, in Germania. Ma perché la Royal Family è sconvolta?

Non è un periodo roseo per il Principe Harry. Pochi mesi fa è emerso che Spotify ha rescisso un contratto da 20 milioni di dollari perché i Sussex non avevano rispettato gli accordi precedentemente presi producendo solo il podcast Archetypes.

Anche diverse star del firmamento di Hollywood avrebbero cominciato a prendere le distanze dai reali espatriati e il cui astro non sembra più brillare come promesso. Nel frattempo sono uscite nuove rivelazioni sulla Royal Family. Ecco cosa è accaduto.

Harry: “è riemerso tutto”

Mentre tanti guardano speranzosi al prossimo incontro di metà settembre come un possibile passo avanti nella distensione dei rapporti tra il fratello minore di William e il resto degli illustri parenti, tanti nodi rimangono ancora aperti.

A mettere qualche nuovo ostacolo a questo riavvicinamento potrebbero esserci le dichiarazioni rilasciate da Harry nel corso della miniserie Heart of Invictus, una fiction in sei puntate dedicata agli Invictus Games, le Olimpiadi create proprio dal figlio di Re Carlo III e Diana Spencer per i veterani di guerra.

Il duca del Sussex ha spiegato che una volta tornato dall‘esperienza militare in Afghanistan tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 ha avvertito la necessità di un sostegno per combattere la depressione.

Ciò che lo angosciava però era quanto accaduto nel suo passato, cose che non aveva mai affrontato. “Quello che stava emergendo era del 1997, quando avevo 12 anni” ha ammesso il Principe.

Il marito di Meghan Markle ha aggiunto che quando ha perso sua madre era molto giovane e ne è rimasto traumatizzato. A quell’età però non ne era consapevole, non ne ha mai parlato come invece avrebbero fatto altri bambini.

Quando però il trauma ha cominciato a riemergere è rimasto spiazzato perché sentiva tutto, non era più insensibile come prima. “Il mio problema era che nessuno intorno a me riusciva ad aiutarmi” ha spiegato.

Harry ha dunque lamentato la mancanza di un sistema di supporto che potesse aiutarlo in quel frangente. Inoltre anche in Spare, la sua esplosiva autobiografia, aveva scritto che il padre gli aveva comunicato la notizia della morte di Diana in modo molto freddo.