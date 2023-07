I segni sul viso di Biden non sono l’ennesima gaffe. Sono peggio

E’ veramente in buona salute il presidente degli Stati Uniti? I dubbi crescono, dopo l’ultima rivelazione, da parte del suo portavoce

Durante una recente conferenza stampa alla Casa Bianca Joe Biden portava sul volto, da entrambi i lati, alcuni segni particolari. I giornalisti, al termine dell’evento, hanno inevitabilmente chiesto i motivi di quella leggera deformazione. Così uno dei portavoce della massima carica americana, Andrew Bates, ha dato l’attesa risposta. Ebbene, il presidente la sera prima aveva usato una macchina a pressione continua nelle vie respiratorie, una CPAP. E quindi ne portava le impronte.

Il fatto è che Joe Biden soffre di apnea notturna. Quindi da qualche settimana, prima di dormire, indossa l’apparecchio sanitario che diventa indispensabile. La sua respirazione si interrompe nel corso del sonno. Ha bisogno della CPAP. L’effetto è un flusso d’aria continuo che tiene aperte le vie respiratorie, permettendo al paziente di ricevere l’ossigeno di cui ha bisogno. Una cura piuttosto comune, per una persona di 80 anni. L’importante paziente però ha un precedente. Nel 2008 già aveva patito dello stesso disturbo.

Rispunta un problema di salute nell’anziano leader

Era stato lo stesso Biden a renderlo noto, negli anni della sua vicepresidenza, estesa dal 2009 al 2017. Il dato sanitario fa pensare, dal momento che non compare nei rapporti stilati e pubblicati dal suo medico personale nel 2021 e nel 2023. Si sa invece con certezza, poiché viene riferito nel rapporto del medico, che Biden era stato operato più volte al setto nasale nel 2019. Era l’anno in cui si stava preparando alle elezioni presidenziali.

L’apnea spesso è collegata a difficoltà cognitive, come scarsa concentrazione e memoria. Ci può essere allora un rapporto con le continue, clamorose gaffe del presidente? E, soprattutto, è in condizioni tali da finire il mandato? Torna alla mente l’allerta lanciato due anni fa, in luglio, dall’ex medico della Casa Bianca, Ronny Jackson.

Il presidente ha il pieno controllo di se stesso?

E’ vero: Jackson oggi è un deputato del Congresso e siede tra i Repubblicani, quindi è un avversario politico. L’ex medico ha in ogni caso sostenuto che Joe Biden probabilmente non concluderà il mandato. Il motivo è che “la sua mente non è lucida”. Esplicitamente, Jackson ha parlato di un “declino cognitivo sotto gli occhi di tutti da anni”. Anzi non dovrebbe nemmeno essere presidente, per le condizioni in cui si trova.