Carlo d’Inghilterra, quella strana passione per gli Ufo diventa un problema: vuole rivelare segreti internazionali

Carlo d’Inghilterra ha una passione smodata per gli Ufo, ecco perché vuole rivelare segreti internazionali: la sua volontà.

La passione di Re Carlo per gli ufo è così grande che ha portato il sovrano ad essere soprannominato “Re degli Ufo”. Ecco perché però vuole rendere pubblici alcuni segreti nascosti, di rilevanza internazionale.

Tra le tantissime passioni di Re Carlo spunta anche quella per gli Ufo che l’ha reso celebre in tutto il mondo. Il sovrano inglese è un erudita, ama la conoscenza, il buon cibo e non si può di certo dire che non abbia interessi. Ma questo per gli extraterrestri gli sta provocando qualche problemino. Il motivo? Vuole rivelare segreti internazionali.

Re Carlo rivela segreti internazionali sugli Ufo: ecco perché ha deciso di farlo

In tutti questi anni non è emerso il vero interesse di re Carlo per gli Ufo infatti il monarca aveva tenuta nascosta la sua più grande passione. Invece da molti anni il monarca si tiene costantemente informato circa gli avvistamenti e discute addirittura con alcuni esperti sui segreti internazionali che riguardano gli alieni.

Tutto verrà mostrato in un documentario che prende appunto il nome di The King of UFOs, un documentario che andrà in onda in tv, in cui il regista Mark Christopher Lee, svela tutto. Soprattutto quello che andrà in onda sarà la passione per la Royal Family nei confronti dell’argomento.

Proprio nel corso del documentario il sovrano potrebbe rivelare segreti nascosti ovvero potrebbe svelare l’esistenza degli Ufo a tutti. Re Carlo, come rivela l’esperto Nick Pope, potrebbe esortare il presidente americano Joe Biden a rivelare le scoperte fatte finora circa gli avvistamenti segreti e i progetti che si tengono nei bunker statunitensi.

Secondo i più appassionati in materia addirittura in questi bunker ci sarebbero alieni catturati dagli americani. In corso ci sarebbero quindi studi atti a capire l’esistenza di altre forme di vita nello spazio. Tantissimi documenti segreti, milioni, risalenti anche a diversi secoli fa sarebbero nelle mani degli americani.

Carlo ha l’autorità necessaria per chiedere a Biden come mai non vengano resi pubblici questi segreti, e cosa sta accadendo davvero. I due capi, uno degli Stati Uniti D’America, e l’altro della monarchia inglese, potrebbero avere un incontro e parlare di tutta la faccenda.

Il re, prima ancora di diventarlo, avrebbe sempre chiesto ai ministri inglesi di mandargli un rapporto ogni volta che qualche oggetto non identificato viene individuato. Il ministero della Difesa quindi lo terrebbe costantemente informato. La stessa passione la aveva il padre, il principe Filippo.