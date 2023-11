Carlo d’Inghilterra non ha mai visto la nipotina: svelato l’odioso motivo

Re Carlo III non ha ancora conosciuto la sua nipotina, Lilibeth, ovvero la secondogenita di Harry e Meghan: il motivo è davvero particolare.

La famiglia reale inglese non smette mai di essere al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, specialmente adesso che si avvicina sempre di più il giorno del compleanno di Re Carlo III che compie 75 anni, questo è il suo primo compleanno da Re e per l’occasione ha intenzione di fare le cose in grande.

Eppure, il particolare che non passa inosservato è quello legato al rapporto tra il Re stesso e Lilibeth la sua ultima nipotina, secondogenita di Harry e Meghan che dal giorno della sua nascita il Sovrano non ha mai visto, tutti quanti infatti conosciamo la delicata situazione che ha portato il Duca di Sussex ad allontanarsi dal resto della famiglia con la moglie e i figli.

A mettere ancora carne al fuoco è il mancato invito al compleanno da parte del padre, pare infatti che non ci sia stato nessun invito ufficiale ma che da parte sua non sia mai mancata la volontà di sistemare le cose, volontà che almeno per il momento non pare essere stata accolta in nessun modo. Ma non è finita qua.

Re Carlo III, ecco perchè non è ancora riuscito a vedere Lilibeth

Insomma nemmeno il suo compleanno sarà l’occasione giusta per potere conoscere la sua nipotina, i rapporti già molto tesi con il suo secondogenito, non potranno essere un intralcio per il giorno del festeggiamento di Carlo III che quest’anno celebra il suo primo compleanno da Re.

Secondo le parole di Angela Levin, biografa di Harry, il duca potrebbe lasciarsi convincere e andare a Londra, magari portando con se Archie che è già grandicello e lasciando invece Lilibeth con la madre, ma sono in tanti a pensare che questo non succederà e che specialmente non ci sarà un incontro tra di loro nel breve termine. Il motivo è legato anche al pensiero di William.

Il Principe del Galles infatti è ancora molto offeso e ferito dalle parole che il fratello ha detto nei confronti della consorte Kate, i due infatti non si parlano da mesi e le cose non sembrano essere sul punto di potere in nessun modo migliorare, almeno per il momento e anzi secondo i ben informati, le cose potrebbero anche peggiorare per via del nuovo libro dal titolo Endgame, in cui ci sarebbe un capitolo completamente dedicato all’argomento razzismo dentro Buckingham Palace.