Aereo di linea, un pilota è impazzito

L’uomo avrebbe minacciato il comandante con una pistola mentre l’aereo era in volo con dei passeggeri a bordo

L’episodio avvenuto negli Stati Uniti è da lasciare tutti a bocca aperta, soprattutto in un’epoca in cui la sicurezza in volo è vista come una delle priorità.

La responsabilità che hanno i piloti e l’intero staff di un aereo è incredibilmente alta, ed è molto raro che siano proprio questi a rendersi protagonisti in negativo di gesti insensati e pericolosi. Ma quando ciò succede è impossibile non parlarne e rimanere stupiti di quanto sia labile la differenza tra la completa sicurezza e il pericolo mortale.

Minacciato se avesse “dirottato il volo”

Un pilota di Delta Air Lines è stato accusato negli Stati Uniti di aver minacciato il comandante dell’equipaggio di un aereo di linea durante un viaggio. L’uomo, ormai un ex pilota avrebbe usato la sua pistola come minaccia se il comandante dell’aereo in volo, su cui c’erano numerosi passeggeri, non avesse fatto come diceva. Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza conseguenze di sicurezza sia per i passeggeri che per il comandante e per gli altri membri dello staff, ma ha comunque fatto molto scalpore sia negli Stati Uniti che all’estero.

I media statunitensi parlano di una lite che si era scatenata in volo tra i due piloti. In quel caso il comandante aveva deciso di valutare il “dirottamento” dell’aereo verso l’aeroporto più vicino, in modo da permettere ad un passeggero che si era sentito male di essere soccorso. Tuttavia, questa possibilità non era contemplata tra le ipotesi dell’altro pilota, che avrebbe quindi deciso di minacciare il comandante. “Dopo un disaccordo sulla deviazione del volo – spiega l’ispettore generale del dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti – Jonathan J. Dunn (questo il nome del pilota) ha detto al comandante che gli avrebbe sparato se avesse deviato il volo“.

Dunn era infatti in possesso, previa autorizzazione, di un’arma da fuoco in quanto faceva parte del programma Federal Flight Deck Officer promosso dalla Transportation Security Administration. Grazie a questo programma, alcuni piloti possono portare una pistola a bordo in modo da avere un’arma con cui poter difendere la cabina di pilotaggio in caso di attentati terroristici. Ora Dunn dovrà rispondere dell’accusa di aver aggredito un membro dell’equipaggio dell’aereo, oltre ad aver utilizzato un’arma pericolosa. L’uomo è stato licenziato dalla sua azienda ed escluso dal programma di sicurezza che gli permetteva di salire sull’aereo con un’arma da fuoco.