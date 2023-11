Miriam Leone, la maternità la rende ancora più bella: lo scatto senza veli lascia senza parole

Miriam Leone ancora più bella in gravidanza, senza veli è una vera e propria dea: la foto incanta il web e lascia completamente senza fiato.

Miriam Leone continua ad essere costantemente sotto i riflettori, lasciando tutti senza parole per un talento incredibile e per tutta la sua immensa bellezza. L’ex-Miss Italia è l’attrice italiana più popolare, presentissima sia in tv che sul grande schermo: ogni progetto a cui prende parte è un successo di pubblico e critica.

Mentre è protagonista su Disney+ con la serie I Leoni di Sicilia e parallelamente al cinema con Diabolik – Chi sei?, la Leone sta concentrando le sue forze nell’ultimissimo periodo di gravidanza; a breve, avrà finalmente la gioia di tenere tra le braccia il suo primo figlio, per delle emozioni sicuramente incredibili che vanno a coronare un periodo splendido dal punto di vista lavorativo e sentimentale.

Sin dal suo esordio come modella al concorso di bellezza, Miriam ha mostrato una classe e una sensualità oltre ogni limite, ma pare che la gravidanza l’abbia resa ancora più bella: eccola posare senza veli in tutto il suo splendore, la visione è paradisiaca e il web rimane tutto senza fiato.

Miriam Leone divina senza veli: tanta dolcezza e sensualità

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Miriam Leone ha pubblicato alcuni scatti tratti dal recente servizio fotografico effettuato per Grazia, che ha deciso di dedicare all’attrice siciliana la sua copertina, dandole anche spazio all’interno del nuovo numero della rivista con un’intervista particolare dedicata proprio alla maternità.

Nelle foto, l’attrice posa completamente senza veli, più radiosa che mai per la gravidanza: a coprire l’attrice, anche nel pancione, solamente un velo rosa tenuto stretto al petto e al ventre. Tanta bellezza, sensualità e anche dolcezza per la Leone, sempre dotata di grandissimo fascino unito a eleganza e classe.

“Queste foto entrano tra le mie preferite del mio album personale” ha scritto la Leone in parte della didascalia del post, in larga parte dedicato a ringraziare tutto lo staff che ha contribuito alla realizzazione del servizio fotografico. Anche questa volta, al post non sono mancati migliaia di like e di commenti, col pubblico che ha espresso tutto il suo affetto e la sua stima per l’attrice, più popolare e amata che mai.