Stipendi in forte aumento e arrivano anche bonus e detassazione lavoro: mai visti tanti soldi

Una boccata d’ossigeno è in arrivo per tantissimi lavoratori, si prospetta un interessante incremento degli stipendi dopo anni difficili. E non solo

Si aprono spiragli positivi sul fronte degli stipendi di milioni di lavoratori. La notizia non è certo da prendere sottogamba considerate le enormi difficoltà economiche che stanno interessando, a causa dell’ondata trasversale di rincari, milioni di famiglie.

I costi legati al caro vita sono divenuti in certi casi insostenibili poiché non ammortizzati da adeguati aumenti degli stipendi che, pur rivalutati in ottica dell’incremento dell’inflazione, restano mediamente troppo bassi. Rendendo l’arrivo dell’inverno, tra costi della benzina e delle bollette stellari e mutui fuori controllo, davvero preoccupante.

C’è però una svolta nei salari che, come dicevamo, riguarda una ricca fetta di lavoratori. Per i quali si prevede l’introduzione di una serie di misure pensate per durare nel tempo. Non si tratta dunque dei soliti bonus-spot ma di interventi strutturali che permarranno a tempo indeterminato e che riguarderanno sia gli aumenti dei salari che delle indennità. Oltre a diversi provvedimenti allo studio del governo e volti al miglioramento di retribuzione e condizioni lavorative.

Aumento degli stipendi, bonus e altri provvedimenti: la categoria interessata

La ‘raffica’ di aumenti non riguarda però tutti i lavoratori ma solo una specifica categoria che negli ultimi anni ha dovuto affrontare orari di lavoro a tratti insostenibili a causa della pandemia di Covid. Stiamo parlando del personale sanitario che sta affrontando un periodo complesso data la difficile situazione della sanità pubblica del Paese. La decisione che il governo intende prendere va nella direzione di sostenere chi senza guardare all’orologio, dedica ore e ore alla cura dei propri pazienti.

La richiesta di risorse aggiuntive è arrivata dal ministro della Salute Orazio Schillaci: si tratta di 4 miliardi di euro che verranno impiegati per finanziare, relativamente al triennio 2019-2021, il rinnovo del contratto nonché per il nuovo contratto triennale del 2022-2023. Sarà inoltre possibile impiegare risorse per incrementare l’importo dei premi legati al lavoro in orario straordinario di medici e infermieri. Di fatto gli stipendi cresceranno e questo rappresenterà un passo avanti importante per il personale sanitario che opera nel Belpaese dopo tre anni estremamente difficili.

Si valuta anche la possibilità di introdurre ulteriori aumenti nelle buste paga di medici e infermieri mediante il ritocco delle indennità. Quella di esclusività dei medici potrebbe essere detassata mentre quella di specificità, attualmente pari a 70 euro al mese, rivolta agli infermieri, potrebbe essere raddoppiata.