Risparmiare sull’acqua è davvero possibile: 10 abitudini quotidiane che ti salvano il portafoglio – spostato su thewisemagazine

Risparmiare acqua è oggi un imperativo per tutti. Non sempre è facile farlo: ecco dieci consigli per iniziare e stravolgere la propria quotidianità

Sono ormai anni che il tema dello spreco delle risorse è sulla bocca di tutti, in tutto il mondo. L’acqua è una di quelle in prima linea: ogni anno, ne vengono buttati litri e litri e questo significa non solo una perdita economica, ma anche uno svantaggio ambientale e sociale. Ecco quindi qualche consiglio pratico per risparmiarla davvero: non li abbandonerai più.

Risparmiare acqua è utile non solo per una questione etica di buon utilizzo di tutte le risorse, ma anche economica: quella che lasciamo scorrere mentre ci laviamo i denti, ad esempio, va dritta dritta nelle acque reflue e non viene utilizzata ma, di fatto, la paghiamo profumatamente. Ecco quindi qualche trucchetto per iniziare a risparmiare tutti i giorni su questa risorsa preziosa!

Come risparmiare acqua: devi farlo tutti i giorni

Innanzitutto, partiamo con qualche modifica agli impianti di casa. Installare su ogni rubinetto un riduttore di flusso è il primo modo per risparmiare acqua: poiché con questi dispositivi il liquido va a miscelarsi con l’aria, si arriva ad un risparmio anche del 30%. Per quanto riguarda l’igiene personale, invece, è sempre meglio scegliere la doccia al posto della vasca, poiché farsi il bagno implica uno spreco di acqua quattro volte maggiore rispetto al primo metodo. Anche gli elettrodomestici sono importanti: prenderli di classe A+ assicura un consumo consapevole e morigerato, secondo le specifiche esigenze di ogni situazione.

Per quanto riguarda il lavaggio di frutta e verdura, è utile farlo in una bacinella che raccolga l’acqua utilizzata. In questo modo, la si può adoperare di nuovo ad esempio per nutrire le piante o per stirare! In merito all’irrigazione, poi, è meglio farla di sera poiché le basse temperature rallentano l’evaporazione acquea e quindi permettono alle radici di assorbirla meglio e in grandi quantità. Utile è anche una periodica revisione dei rubinetti, soprattutto per verificare la presenza di eventuali perdite che vanno a sprecare acqua e appesantire la bolletta!

In merito alle cifre, si pensi che lavarsi i denti con l’acqua che scorre comporta una perdita di circa 30 litri. È di 20 litri, invece, lo spreco che si mette in atto se si lascia scorrere l’acqua mentre ci si fa la barba, o se si installa uno scarico del WC non differenziato.