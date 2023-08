Poste Italiane continua con le assunzioni: nuovi posti di lavoro su Roma, controlla e invia il CV

Poste Italiane cerca nuove personale su Roma. Controlla se le posizioni aperte possano fare al casa tuo!

Poste Italiane periodicamente ricerca nuove figure professionali da inserire nelle proprie sedi e nelle proprie filiali. Oltre ai classici portalettere o impiegati di sportello, il gruppo assume risorse in altri ambiti.

Per quanto concerne le sedi presenti a Roma, Poste Italiane ha pubblicato un annuncio relativo alla ricerca di risorse in ambito design con esperienza.

Per candidarsi occorre visitare la pagina “lavora con noi” presente sul sito ufficiale di Poste Italiane e selezionare l’annuncio “Digital e Experience – Professionisti in ambito design”. Le candidature possono essere inoltrate entro il 31 ottobre. Ecco tutti i dettagli.

Poste Italiane assume professionisti digitali nelle sedi di Roma: i dettagli

Poste Italiane, nel dettaglio, è alla ricerca di: AI Conversation Designer, Service Designer, UX Designer e Senior UX Researcher.

Coloro che vogliono candidarsi devono soddisfare alcuni requisiti. Per prima cosa occorre avere una laurea in Design, Comunicazione Visiva e Multimediale, Marketing e Comunicazione, Architettura, Psicologia, Statistica, Economia e Management, Scienze Umanistiche.

Servirà una comprovata esperienza di almeno 3/5 anni, specialmente nel campo della UX/U. Bisognerà saper utilizzare tecniche di ricerca analisi sia quantitative che qualitative e un texting. Infine è indispensabile saper utilizzare metodi e approcci di design thinking e strumenti di service e user experience design.

Quali sono le condizioni di lavoro? Al momento Poste Italiane non ha fornito dettagli in merito, in quanto specifica che maggiori info in relazione al contratto e alla retribuzione verranno discusse in fase di colloquio.

Coloro che verranno selezionati e entreranno a far parte della squadra di Poste Italiane dovranno eseguire diverse attività, tra le quali: analizzare dati e indicatori chiave di prestazione (KPI), analizzare, valutare ed interpretare UX e CX mediante metodi di design research, mystery shopping, test con le neuroscienze e altri strumenti di analisi dell’esperienza utente, selezionare i contenuti destinati all’interfaccia utente, sviluppare testi e microtesti per migliorare l’esperienza degli utenti applicati a l’ux-writing per l’ottimizzazione dei messaggi.

