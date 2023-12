Pagamento pensioni 2024: tutte le date già disponibili da segnare sul calendario

Occhio alle date per il pagamento delle pensioni 2024: quando saranno pagate e gli aspetti da sapere sul tema.

Quando si parla delle pensioni, un interrogativo ricorrente riguarda le date di pagamento, tema approfondire con quelle da segnare sul calendario per l’anno che sta per arrivare, il 2024. Sulle pensioni vi sono però anche aspetti importanti da approfondire sugli importi, considerando che l’anno nuovo si apre con buone nuove per i pensionati.

Infatti, quest’ultimi noteranno una crescita degli importi in linea con l’inflazione. Sin dal 01.01.24 gli assegni pensionistici saranno adeguati per scaglioni, in rapporto all’indice di perequazione del 5.4%. Rispetto alla rivalutazione pensioni 2024, sino 4 volte il trattamento minimo INPS è al 100%, con aumento netto di 95.84 euro. Fra 4 e 5 volte è all’85%, con pensione da 2500 euro che cresce di 90.94 euro netti. Fra 5 e 6 volte è al 53%, con pensione da 3000 euro che cresce di 73.07 euro, mentre fra 6 e 8 volte il minimo è al 47%, con pensione da 4000 euro che aumenta di 77.87 euro. Infine, tra 8 e 10 volte il minimo è del 37% mentre oltre le 10 volte è al 22%.

Lo schema, con l’applicazione di tali aliquote per le rivalutazioni pensioni 2024, vedrà per pensioni sino a 2.273 euro lorde la rivalutazione del 5.4%, e sino a 2.840 euro, del 4.6%. Proseguendo, sino a 3.308 euro lorde, rivalutazione del 2.9% e sino a 4.544 euro lorde, del 2.5%. E ancora, per quelle sino a 5.679 euro lorde, una rivalutazione del 2% e per le pensioni superiori a 5.680 euro lorde, rivalutazione dell’1.2%. Inoltre, va considerata anche la riduzione IRPEF per l’accorpamento dei primi 2 scaglioni; per redditi da pensione sino a ventotto mila euro, vi sarà l’applicazione dell’aliquota al 23%.

Pagamento pensioni 2024: gli importi e le date da segnarsi, quando saranno pagate

Il tema delle pensioni desta dunque attenzione, anche in ottica 2024. Rispetto all’assegno sociale, si passerà da 507.03 a 534.40 euro, mentre le pensioni di invalidità civili senza maggiorazione sociale vedranno un aumento di 17.06 euro e 10.33 in assenza di altri redditi. Dunque, da 316.25 euro giungeranno a 333.31 euro. Crescita anche per il trattamento minimo, di 30.67 euro a cui dovrebbe aggiungersi anche un aumento del 2.7% come prevede la manovra 2023, e da 567.94 si passerà a 598.60 euro al mese.

Passando al calendario del pagamento delle pensioni 2024 INPS, viene seguito ogni mese ed anno uno specifico calendario, con la pensione accreditata il primo giorno bancabile del mese tranne per gennaio, in cui arriva invece il secondo giorno bancabile del mese. Tenendo presente che il primo è festivo e il 2 è il secondo giorno bancabile, il pagamento degli assegni pensionistici in banca e in posta richiederà di attendere il 3 gennaio, mercoledì.

Coloro che la ritirano alle Poste in contanti, dovranno rispettare il consueto calendario suddiviso per cognome, a cominciare quindi dal 03.01.24. Occorrerà però che gli interessati consultino e visionino la turnazione alfabetica affissa presso la sede dove ci si reca per sapere con certezza quando andarvi per il ritiro stesso. Riguardo gli altri mesi dell’anno, i pagamenti avverranno giovedì 1 febbraio, venerdì 1 marzo e lunedì 1 aprile. Nel caso di maggio, il 1° è festa, dunque il pagamento avrà luogo giovedì 2 maggio.

A giugno, il 1° è di sabato, e dunque sarà valido per coloro che hanno l’accredito in posta, mentre il pagamento per chi ha l’accredito sul conto corrente bancario sarà lunedì 3 giugno. Proseguendo, lunedì 1 luglio, giovedì 1 agosto, lunedì 2 settembre e martedì 1 ottobre. Per novembre, sabato 2 novembre per le poste è il primo giorno bancabile. In banca occorrerà aspettare sino a lunedì 4 luglio. E infine, lunedì 2dicembre. Il tutto, considerando che il ritiro in contati alla posta segue, come detto, un calendario diverso organizzato su più giorni secondo l’iniziale del cognome.