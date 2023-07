Caro benzina sempre più pesante, soprattutto nei periodi di esodo: con questo trucco ti salvi dalla stangata

Il costo della benzina sale sempre di più, soprattutto in questo periodo con una certa imponenza: ecco il trucco per eludere la stangata

In occasione dell’estate è più che normale farsi un bel viaggio in macchina. L’aria condizionata, la compagnia dei propri conoscenti e il caldo sono una bella combinazione dopotutto. L’unico problema è il caro benzina che rende tutto meno sostenibile. Il carburante ha un costo eccessivo e rischia di mandare in bancarotta milioni di italiani, che non si aspettavano che la situazione degenerasse fino a questo punto.

A confermarlo è anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha stimato una media nazionale dei prezzi al self di 1,85 euro a litro. Per quanto riguarda il gasolio si parla di 1,69 euro al litro, mentre la benzina arriva a quota 1,98 al litro. Di seguito troviamo il diesel a 1,83 euro, il metano a 1,43 euro, il Gpl a 0,70 euro e il Gnl a 1,24 euro. Un altro punto a sfavore è la guerra in Ucraina.

Caro benzina, se il carburante è insostenibile fai questo: risparmierai un sacco di soldi

Con il passare del tempo ha destabilizzato sempre di più il mercato del greggio. Il taglio della produzione dei barili è stato accertato dall’Opec, cioè l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, che ha già fissato 40,46 milioni di barili in fase di produzione fino al 2024. Nonostante la situazione drastica sembra che ci sia un modo efficiente per risparmiare con la benzina.

Tutto quello che bisogna fare è confrontare le offerte delle varie pompe di benzina della città. Il comparatore dei costi è disponibile per gli automobilisti grazie al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Basta recarsi sul portale Osservaprezzi Carburanti del Mimit, e poi impostare un range di ricerca in base alla città in cui si abita. Se lo si desidera è possibile effettuare una ricerca per indirizzo, che di solito è più accurata.

A quel punto apparirà una tendina che chiederà di scegliere il tipo di carburante che si usa. Dal menu stesso verrà chiesto di scegliere il servito o il self service. Infine sarà sufficiente ordinare l’elenco a partire dal minor prezzo, ed il gioco è fatto. Questo trucco è semplice ed è alla portata di tutti, quindi non c’è niente di difficile. Con un po’ di volontà sarà possibile andare dalla pompa di benzina più vantaggiosa per noi stessi.