Yoga, gli outfit perfetti per allenarsi con stile

C’è ampia scelta di capi d’abbigliamento e accessori per allenarsi, ma anche per rispettare il proprio stile e per aiutare nelle performance.

Anche per praticare sessioni di yoga, così come per altri tipi di sport o attività fisiche, esistono alcune regole da rispettare, volte a garantire comfort, performance e anche un certo stile.

Abbiamo a disposizione numerosi marchi che si occupano di abbigliamento sportivo, e per fortuna possiamo creare il nostro unico outfit per lo yoga, anche senza spendere una fortuna. Ecco una mini guida per non farsi trovare impreparati durante lo shopping.

Idee, trucchi e soluzioni per allenarsi in tutta comodità e con stile

Per fare le sessioni di yoga, ma anche di pilates e home fitness, serve ovviamente un abbigliamento comodo e pratico, che permetta di muoversi in totale libertà; alcuni capi non devono mancare nel guardaroba, perché riescono a garantire comfort ma anche design e stile.

Soprattutto per quanto riguarda i capi da yoga, si rivela fondamentale la scelta di quelli che non ostacolano durante gli asana, ecco perché è necessario preferire canotte, top e pantaloni in tessuto tecnico e traspirante, e senza cuciture.

Per la parte superiore del corpo possiamo anche orientarci verso i reggiseni sportivi, che offrono sostegno in qualsiasi situazione. Naturalmente, a seconda della stagione o se ci alleniamo all’aperto, andrà considerato l’acquisto di t-shirt a manica lunga o felpe con cappuccio.

Andando ad approfondire sulle tipologie di capi da yoga, poniamo l’accento sui pantaloni, perché in commercio ne esistono di svariati, larghi o aderenti. La scelta deve ricadere su quelli più consoni al tipo di allenamento, perché ad esempio i pantaloni larghi non sono adatti alle performance più dinamiche.

Sicuramente i leggins sono la scelta migliore, a patto che presentino alcune caratteristiche: devono avere una fascia alta in vita, devono essere molto aderenti e soprattutto senza cuciture. Anche per quanto riguarda i top e le canotte c’è ampia varietà di modelli, dai crop-top alle maglie più morbide che coprono l’addome, e la scelta sarà effettuata in base ai propri gusti. Anche in questo caso, però, bisogna orientarsi su capi che garantiscano i movimenti, che supportino il seno e che non abbiano cuciture.

Come accennato poco sopra, sempre meglio avere a disposizione una felpa leggera o in pile, col cappuccio e la zip, in modo da potersi allenare anche all’esterno in tutta comodità e sicurezza.

Infine, per chi è meno esperto o non sa come orientarsi tra le miriadi di proposte, esistono anche dei set d’abbigliamento yoga che comprendono tutto ciò che serve: pantaloni o pantaloncini, leggins, top e canotte; rispondono a tutti i requisiti necessari e soprattutto vantano design all’ultimo grido.