Whatsapp: il trucco per leggere i messaggi eliminati, pochissimi lo conoscono

Sai come leggere i messaggi cancellati su WhatsApp? Ecco la guida completa che permette di soddisfare la tua curiosità.

È possibile eliminare i messaggi di WhatsApp utilizzando una funzione nota come “elimina messaggi per tutti”. Questa funzione può essere utile se invii un messaggio al contatto sbagliato o se il messaggio che hai inviato contiene un errore.

Ma sai come leggere i messaggi cancellati su WhatsApp? Se qualcuno ti invia un messaggio e poi utilizza la funzione “elimina messaggi per tutti” per eliminarlo, vedrai “Questo messaggio è stato eliminato”. In questo caso, le soluzioni in questa guida ti aiuteranno a leggere i messaggi eliminati.

Come leggere i messaggi eliminati su WhatsApp

WA Deleted Messages è un’app che può aiutarti a recuperare informazioni importanti che il mittente ha eliminato accidentalmente. Inoltre, può essere utile per le persone che sospettano che i loro partner o amici possano nascondere qualcosa nelle loro conversazioni su WhatsApp. Con questa App, non perderai nessun messaggio importante dei tuoi cari su WhatsApp.

Puoi anche utilizzare una app nota come “Registro cronologia notifiche” per leggere immagini e messaggi WhatsApp cancellati. Questa è un’app gratuita che può accedere facilmente ai messaggi cancellati. Segui questi semplici passaggi per usarlo:

1: vai su Google Play Store e installa l’app “Registro cronologia notifiche” sul tuo dispositivo. È completamente gratuito da usare.

2: avvia l’app, quindi tocca il pulsante “Cronologia notifiche”.

3: cerca le notifiche di WhatsApp e dovresti essere in grado di leggere i messaggi eliminati in “android.text.”

In alternativa è possibile leggere i messaggi eliminati con Notisave. Come “Cronologia delle notifiche”, anche Notisave ti consentirà di leggere il messaggio eliminato dandoti accesso alle notifiche. Ecco come usarlo:

1: vai su Google Play Store per installare l’app Notisave sul tuo dispositivo

2: consenti tutte le autorizzazioni richieste da Notisave e tocca l’opzione “avvio automatico”.

3: Ora tutti i messaggi che ricevi saranno visibili in Notisave, compresi i messaggi eliminati.

Come leggere i messaggi eliminati con iPhone

Puoi vedere il messaggio WhatsApp cancellato ripristinando il backup della chat sul tuo iPhone. Assicurati di avere un backup recente dei dati di WhatsApp su iCloud o iTunes. Questo backup dovrebbe includere tutta la cronologia chat, i file multimediali e le impostazioni:

1: apri l’applicazione WhatsApp; quando richiesto, inserisci il tuo numero di telefono e segui la procedura di verifica inserendo il codice di verifica inviato al tuo telefono.

2: Dopo aver verificato il tuo numero di telefono, l’App ti chiederà se desideri ripristinare la cronologia chat da un backup. Tocca l’opzione “Ripristina cronologia chat”.

3: se disponi di un backup iCloud, l’App ti chiederà le credenziali di accesso iCloud. Inserisci il tuo ID Apple e la password per procedere.

4: Scegli il file di backup iCloud che contiene i tuoi dati WhatsApp. Questo sarà in genere il backup più recente disponibile. Attendere il completamento del processo di ripristino. Il tempo necessario dipenderà dalle dimensioni del backup e dalla velocità della connessione Internet.