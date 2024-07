Una festa per chi ama Lo Hobbit e la letteratura fantasy per divertirsi con intelligenza e cuore

In estate ci sono tante occasioni di svago e relax. Oltre a concerti e tuffi in piscina o al mare, ci sono delle feste e sagre in giro per l’Italia. Scopriamo un interessante evento che riguarda i romanzi fantasy.

Il mondo della fantasia ci accompagna fin dal periodo dell’infanzia. Spesso i genitori oppure nonni e babysitter leggono fiabe e favole ai bambini. I device digitali ormai sono usati fin dalla tenera età. I piccoli possono quindi giocare o guardare cartoni animati, film o video in modo indipendente.

Parchi di divertimento a tema

Divertirsi piace un po’ a tutti e a ogni età. Intellettuali, impiegati, casalinghe, pensionati, bambini e adolescenti ecc. possono trovare il modo a loro più congeniale. Le storie inventate assolvono a diverse funzioni anche pedagogiche in base a diversi aspetti. Ci sono personaggi e ambientazioni immaginari che però continuano a interessare anche in età adulta. Pensiamo al successo dei parchi di divertimento come quelli della Disney. Qui troveremo visitatori di ogni tipo ed età, dal bambino all’ultrasettantenne, appassionati di fumetti o di film. Sempre a proposito dei parchi a tema, tanti in Italia e all’Estero si ispirano all’epoca preistorica e in particolare a quella dei dinosauri. Ci sono poi anche posti speciali come Cinecittà World o il Parco di Pinocchio.

Una festa per chi ama Lo Hobbit e la letteratura di genere fantasy

Un autore tra i più amati della letteratura è J.R.R.Tolkien, filologo e scrittore soprattutto di romanzi fantasy. I suoi libri sono ormai dei classici e alcuni hanno avuto maggiore attenzione soprattutto grazie al cinema. Lo Hobbit e la trilogia de Il Signore degli Anelli sono infatti tra i film con il maggiore incasso di tutti i tempi. Per visitarne la location bisogna volare in Nuova Zelanda. I lettori di Tolkien o i cinefili sono chiamati a uno sforzo intellettivo particolare per memorizzare nomi, luoghi e trame.

Per il 111mo compleanno di Bilbo Baggins, protagonista de Lo Hobbit, in Italia si potrà partecipare a un grande evento. Si svolgerà nei giorni 29, 30, 31 agosto e poi 6 e 7 settembre 2024 “Una festa a lungo attesa” a Bucchianico, Chieti. I partecipanti sono tenuti a indossare abiti da mezzouomini o mezzodonne e a prenotare il biglietto entro il 15 agosto. Il costo è circa 70 euro. Una festa per chi ama Lo Hobbit e la letteratura per danzare, ascoltare storie, ammirare i fuochi d’artificio, giocare. È possibile pure scegliere tra un menù classico o vegano. L’ambientazione della Contea Gentile lascerà increduli gli ospiti. Troveranno infatti case, caravan, prati che richiamano quelli creati dalle mente di J.R.R. Tolkien.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Si rimanda al sito ufficiale per ulteriori dettagli e per la procedura di prenotazione)