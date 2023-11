Ultimo quarto di luna e con esso termina l’eclissi: come saranno influenzati i segni zodiacali | ce lo dice l’astrologa

Dal 5 novembre è iniziato l’ultimo quarto di Luna calante e si è concluso il periodo delle eclissi. Cosa significherà questo per i segni zodiacali?

L’astrologa Lumpa spiega come l’ultimo quarto di Luna influenzerà i segni zodiacali nelle prossime settimane.

La Luna ha un influsso speciale sui dodici segni zodiacali secondo l’astrologia. L’energia materna sprigionata difende e nutre gli uomini ma ognuno in maniera differente. La posizione della Luna al momento della nascita determinerà il modo di “utilizzarla” per trarne ogni vantaggio ma altrettanto rilevanti sono le fasi lunari attuali.

Il 5 novembre è iniziata una nuova fase lunare con la fine delle eclissi e l’inizio dell’ultimo quarto di Luna. Osservando il cielo si vedrà illuminato solamente il lato sinistro della Luna. Da qui una serie di effetti sui segni zodiacali legati anche al transito di pianeti come Marte e Mercurio.

L’influenza della Luna sui segni zodiacali

Cancro e Capricorno sono due segni che riceveranno delle belle notizie dopo settimane complicate. Possono recuperare un ottobre difficile sotto vari aspetti e recuperare le energie sia nel settore lavorativo che delle finanze. Ci sarà l’occasione per incontrare persone con cui intraprendere una relazione e dimenticare le scottature del passato. Dite sì alla vita sociale, dunque, e alla possibilità di nuovi incontri.

Sarà un periodo più tranquillo anche per la Bilancia e l’Ariete. Inizieranno nuovi progetti professionali e arriveranno notizie da lontano a far sorridere più verso dicembre. Novembre, poi, sarà un mese di passione e di nuove avventure sentimentali. Con l’arrivo di Venere si avrà fascino da vendere.

Ottime notizie anche per Vergine e Pesci. Ci saranno occasioni fortunate da cogliere al volo per raccogliere più strumenti possibili per affrontare i problemi che si presenteranno a fine mese. In amore si potrebbero chiudere alcune relazioni ma i segnali c’erano da tempo.

I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno attendere il compleanno per iniziare un periodo gratificante professionalmente e non solo. Ci saranno sorprese e cambiamenti positivi. Al contrario, i Toro sono nella stagione dell’anti-compleanno, piuttosto dispendiosa dal punto di vista energetico. Incontrerete difficoltà ma poi arriverà Saturno a salvarvi.

Periodo stressante per Acquario e Leone, nervosi e insoddisfatti. Solo capendo il perché di queste sensazioni si potranno superare ma ci vorrà del tempo e tanta pazienza. Gemelli e Sagittario vanno incontro ad un periodo più movimentato. Tante notizie ma non tutte belle, potrebbero esservi questioni burocratiche da risolvere o spese impreviste da affrontare. Tutta colpa di Mercurio.