Tre modi per avere casa al mare gratis, con queste tecniche risparmi migliaia di euro

Se sogni di avere una casa al mare in cui recarti quando vuoi e senza alcuna limitazione, scopri come averla del tutto gratis: è possibile

Siamo finalmente nella bella stagione, l’estate. Per i bambini e i ragazzi è finita la scuola ed è tempo di relax, tra centri estivi e vacanze con i genitori e gli amici e per gli adulti si avvicinano le tanto agognate ferie. Sebbene c’è chi ama trascorrerle in hotel o in un villaggio a pensione completa, dove non deve pensare a niente se non a rilassarsi e a godersi ciò che gli viene messo a disposizione, altri invece amano prendersi un appartamento e gestirsi il proprio tempo in autonomia.

Non tutti, però, quest’anno hanno i soldi necessari a godersi una settimana di ferie o ad affittarsi un appartamento anche per un breve periodo poiché, come si sa, i rincari conseguiti alla pandemia e alla guerra russo-ucraina hanno messo in ginocchio molte famiglie italiane. Ecco quindi come ottenere una casa al mare gratis: è facilissimo.

Casa al mare gratis: sogno? No, è realtà

Un primo modo per avere la casa al mare gratis è quello dell’House Sitting: i proprietari delle case si assentano per un periodo, delegando le cure degli ambienti domestici e degli eventuali animali agli House Sitter, che quindi ci vivono gratuitamente in cambio della cura e della pulizia della struttura. Un’altra strategia è il baratto: in cambio di vitto e alloggio in una casa al mare, si offrono i propri servizi di baby sitting, dog sitting, di cura del giardino o di pulizia delle aree domestiche.

Terzo trucco è quello del subaffitto intelligente: se avete qualche soldo a disposizione, potete affittare una casa piuttosto grande per poi subaffittarne alcune sue parti o determinate stanze. In questo modo, rientrerete delle spese d’affitto e di conseguenza la vacanza sarà praticamente gratis.

Volete un consiglio in più? Ve lo riveliamo noi: controllate online quali sono i comuni che, per riempire le proprie località poco affollate, mettono a disposizione alcuni alloggi sul mare alla cifra simbolica di un euro. Per quanto sembri assurdo, in realtà ne esistono molti: si tratta di proposte finalizzate a rilanciare il turismo in quel determinato territorio. Spendendo poco o niente, potete godervi dei tranquilli giorni al mare, nonché aiutare una località a rialzarsi dopo un periodo di crisi.