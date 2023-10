Trascorrere l’inverno senza riscaldamento si può: i metodi che lasciano senza parole ma funzionano davvero

Trascorrere l’inverno senza accendere il riscaldamento è possibile. Ecco i metodi che non ti aspetti, ma che funzionano davvero.

Buone notizie per tutte le persone che desiderano risparmiare sulle bollette. Grazie a questi metodi, infatti, è possibile trascorrere l’inverno senza dover accendere il riscaldamento. Ecco di quali si tratta.

Cibo, carburante e vestiti sono solo alcune delle voci che impattano pesantemente sul bilancio di ogni famiglia. A complicare la situazione, poi, ci si mette l’aumento generale dei prezzi che va a ridurre ulteriormente il potere di acquisto. Tante le persone che fanno per questo motivo sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per tutti coloro che desiderano abbattere i costi delle bollette. Grazie a questi trucchi, infatti, è possibile trascorrere l’inverno senza accendere il riscaldamento e di conseguenza risparmiare un bel po’ di soldi. Ecco quali sono.

Trascorrere l’inverno senza riscaldamento si può: i metodi che non ti aspetti

L’inverno è alle porte e questo vuol dire che a breve dovremo fare i conti con temperature particolarmente basse. Per affrontare quest’ultime, in genere, si accende il riscaldamento. Un gesto di per sé molto semplice, che spesso desta qualche preoccupazione. Questo a causa dell’impatto sull’importo finale delle bollette da pagare, che spesso si rivela essere particolarmente alto.

Proprio in tale ambito non sono passati inosservati i consigli resi noti, tramite dei video pubblicati su TikTok, da una influencer inglese, ovvero Klaire De Lys. Quest’ultima, infatti, ha fatto sapere di riuscire a trascorrere tranquillamente l’inverno senza accendere il riscaldamento. A tal fine mette in campo dei trucchi ad hoc, come ad esempio utilizzare dei piumoni e delle coperte molto più grandi rispetto al letto. Ma non solo, prima di andare a dormire utilizza una borsa di acqua calda per riscaldare il letto.

In alternativa consiglia di coprire con un asciugamano una bottiglia con all’interno dell’acqua calda. Il risultato dovrebbe essere il medesimo. Quando utilizza il forno per preparare il pranzo o la cena, inoltre, approfitta del calore di questo apparecchio per scaldare tre mattoni. Quest’ultimi rimangano caldi per un lungo periodo di tempo, permettendo di riscaldarsi. Un metodo, quest’ultimo, che ha destato qualche perplessità. In particolare, è importante sottolineare, gli esperti invitano a non utilizzare il metodo dei tre mattoni perché vi è un alto rischio di incendio.