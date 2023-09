Tiberio Timperi, il retroscena sul suo passato sconvolge tutti: “È stato accanimento terapeutico”

Tiberio Timperi ha fatto una rivelazione circa il suo passato, qualcosa che ha turbato tutti. Ecco di che cosa si tratta.

Tiberio Timperi si accinge a prendere il comando de I Fatti Vostri, trasmissione che tornerà sugli schermi il prossimo 18 settembre alle 11.10 su Rai2. Al suo fianco troverà Anna Falchi, mentre la novità sarà costituita dalla presenza di Flora Canto che terrà una rubrica a avrà un ruolo nel gioco del Porcellino. Ma cosa è emerso sul suo passato?

Dopo un’esperienza nella televisione di Stato è approdato a Mediaset nel 1991 e qui ha lavorato al Tg4 e a Studio Aperto. Su canale 5 è stato al timone del game show Lingo. Nel 1997 ha deciso di tornare in Rai.

Qui ha presentato trasmissioni come: Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia. Oltre alla tv ha frequentato anche il cinema. Nel 1998 è comparso nella pellicola: Le faremo tanto male e in seguito anche nella soap Ricominciare.

Tiberio Timperi ha avuto notevole successo anche come attore, tanto da essere scelto come protagonista nelle serie tv: La squadra e Un posto al sole. Dal 2009 ha ricominciato a condurre. Il suo primo incarico è stato: Il lotto alle otto su Rai2 insieme a Stefania Orlando.

Dal 2012 al 2014 è stato autore e conduttore del rotocalco cinematografico: Attori e Divi italiani su Rai Premium. Ma come mai ci sono molte persone sconvolte?

Tiberio Timperi, ecco il suo tallone d’Achille

Come accennato il conduttore prenderà il posto di Salvo Sottile nella fortunata trasmissione che è stata del grande Giancarlo Magalli.

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il vip ha ricordato gli anni della sua gioventù quando non esistevano le chat di WhatsApp che lui ha definito “un incubo che nemmeno Dario Argento avrebbe potuto partorire”.

Alle persone della sua generazione le vacanze sembravano eterne, persino il telefono era un vero lusso e così in quei mesi si perdevano di vista i compagni di scuola.

Il presentatore ha frequentato il liceo scientifico statale romano Isacco Newton ma non brillava nelle materie scientifiche. “Erano il mio tallone d’Achille. Mai capito nulla di integrali e ossidoriduzioni” ha spiegato.

Il giornalista ha aggiunto: “è stato accanimento terapeutico” che nel suo caso è durato due anni più del previsto. Infatti l’attore de I migliori giorni è stato bocciato due volte convincendolo che la matematica non sarebbe stata il suo mestiere.

Sempre in quegli anni si è dato all’ambito radiofonico nelle emittenti private per poi passare a Radio Rai.