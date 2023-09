Ti piacciono le serie TV sul crimine? Potresti avere problemi mentali irrisolti, ecco quali

Sei solito guardare delle serie tv che mostrano omicidi o storie di serial killer prima di andare a letto? Forse è il caso che contatti uno specialista.

In generale l’essere umano è attirato dalle storie di cronaca nera più che da altre notizie. Lo dimostra il fatto che gran parte della stampa si concentra su casi di omicidi brutali e in particolare su quelli che hanno elementi in grado di sconvolgere il pubblico. Non solo, in televisione ci sono programmi di approfondimento sulla cronaca nera, nei quali viene approfondita nel dettaglio la dinamica degli omicidi e vengono condivise informazioni cruente.

Si può dire dunque che in generale siamo attratti da questo genere di storie ed il motivo risiede nella natura inquisitiva della nostra mente: vogliamo non solo capire la verità dietro eventi così drammatici, ma vogliamo anche cogliere cosa abbia fatto scattare una simile reazione o comportamento nel carnefice, cercare uno schema che possa metterci in guardia da simili episodi e persone, interrogarci su quale sarebbe stata la nostra di reazione in simili condizioni.

Insomma da un lato vogliamo risolvere il mistero, dall’altro cerchiamo di proteggere noi stessi. Ma è solo questo che ci induce a guardare e leggere simili contenuti? Lo stesso vale per chi guarda serie tv su serial killer o su omici reali prima di andare a letto? Il meccanismo mentale d’altronde dovrebbe essere lo stesso, ma pare che in questo caso ci sia una chiave di lettura differente.

Guardare serie tv sul crimine potrebbe essere il segnale di un problema irrisolto

Stando a quanto rivelato dalla psicologa Thema Bryant su TikTok, il fatto che qualcuno sia solito guardare due o tre puntate di una serie crime prima di andare a letto può essere un segnale che qualcosa nella sua vita non va per il verso giusto: “Se la tua idea di relax dopo una giornata di lavoro è guardare tre puntate di Law and Order prima di andare a letto, allora ti invito a chiederti ‘Perché i traumi mi rilassano’?”.

La domanda nasce dall’esperienza, visto che molti suoi pazienti le hanno risposto che per loro era comune e familiare. Ciò significa che i soggetti in questione erano cresciuti in contesti familiari altamente stressanti e che successivamente tendevano a ricercare quello stato di tensione per sentirsi a proprio agio.

Chiaramente non vale per tutti i casi e non tutti guardano serie tv crime prima di andare a letto o per questa ragione, ma è qualcosa che potrebbe rappresentare un segnale d’allarme, soprattutto se la visione simili contenuti è un’abitudine fissa. Alcuni degli utenti che hanno commentato il video della dottoressa, hanno confermato la sua versione dei fatti dicendo che prima di andare in terapia guardavano sempre serie crime prima di andare a letto e che da quando hanno cominciato il percorso terapico non ne sentono più il bisogno.