Ti ammali spesso? Hai il sistema immunitario debole: rafforzalo con questi metodi naturali

Ci sono diverse opzioni per poter rafforzare il proprio sistema immunitario. Eccone alcune molto interessanti

Il sistema immunitario dell’essere umano riveste una enorme importanza nella sua esistenza, possiamo dire decisamente cruciale.

Un sistema immunitario sano è sinonimo di salute, di corpo sano, che riesce a difendersi e a sopravvivere agli attacchi esterni, come quelli di infezioni. Si parla, più nel dettaglio, di batteri, virus, funghi, parassiti, che possono convertirsi in malattie che talvolta portano un organismo con basse difese, anche alla morte.

I globuli bianchi, se in buono stato, possono fermare gli agenti patogeni, che vengono neutralizzati. Un sistema immunitario è in grado di eseguire uno screening naturale di cellule anomale nel nostro organismo, e fare in modo di distruggerle.

Per questa e molte altre ragioni, il sistema immunitario è fondamentale e va implementato affinché sia sano e forte. A tale scopo, esistono dei rimedi, in natura, che possono rafforzarlo. Soprattutto nel periodo invernale, siamo spesso colpiti da mal di gola, raffreddori, influenza e se si hanno difese immunitarie basse, ci si ammala in un batter d’occhio.

Sistema immunitario debole: come rinforzarlo con rimedi naturali

Quando il sistema immunitario si indebolisce, si manifestano stanchezza, emicranie, anemia, disidratazione della pelle, e molto altro.

Questo può succedere perché si vive un forte stress sia fisico sia psicologico. Magari il corpo sta vivendo un grosso sforzo, oppure si è una fase di cambio di stagione, insonnia, o alimentazione non equilibrata.

In questo contesto è opportuno servirsi di una serie di rimedi per rafforzare il sistema immunitario, iniziando dall’alimentazione. Mangiare frutta e verdura di stagione è un buon punto di partenza per il rafforzamento delle difese, e soprattutto per contrastare le varie malattie stagionali.

Verza, cavoli, broccoli, contengono vitamine e sono depuranti per il tuo fegato. Funghi, zucca, rape e radicchio sono altre verdure alleate del sistema immunitario. Vitamina A, C, D, zinco ferro e selenio aiutano a rendere più forti le nostre difese.

È bene anche prediligere frutta secca che contiene molta vitamina E, e che aiuta a contrastare virus influenzali. Noci, mandorle, possono essere ottimi rimedi naturali. E che dire delle spezie, anche loro di grande aiuto nel rafforzamento del sistema immunitario. Zenzero, cardamomo, coriandolo, sono tutte spezie utili per la nostra salute.

Riposa bene, fai attività fisica, contrasta lo stress dedicandoti a yoga, meditazione, stai in natura concedendoti delle escursioni. Tutto questo farà bene al tuo umore e alle tue difese immunitarie, che ne usciranno più forti.