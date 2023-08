Test visivo: all’apparenza sono identiche ma non è così, riesci a trovare le differenze?

Aguzza la vista e metti gli occhiali se ne hai bisogno, perché questo test metterà a dura prova la tua capacità di notare i dettagli.

Ti ritieni un bravo osservatore che nota anche i più piccoli dettagli? Potresti aver trovato pane per i tuoi denti. Qui infatti ti troverai un test visivo piuttosto difficile, dove ti verrà richiesto di trovare tutte le differenze presenti tra due immagini, almeno all’apparenza, identiche. Se sei in cerca di un piccolo svago e di una sfida stimolante, sei capitato nel posto giusto.

Osserva dunque queste due immagini affiancate, in cui è presente un’automobile con svariata attrezzatura da vacanza. Sono presenti 4 differenze nell’immagine: riuscirai a trovarle tutte? In pochissimi sono riusciti nella sfida, anche perché non avrai tutto il tempo del mondo. Infatti, sono soltanto 30 i secondi a tua disposizione per risolvere questo enigma visivo.

Riuscirai a completare il test con successo dove molti altri hanno fallito? Concentrati a dovere e mettiti in un punto in cui puoi osservare accuratamente lo schermo del tuo dispositivo, che sia un PC o uno smartphone. Poi fai partire la sfida e, simultaneamente, il cronometro. Metticela tutta, puoi farcela!

Trova le differenze: la soluzione del test

Il consiglio migliore che possiamo darti è quello di analizzare con metodo le immagini, e non in maniera caotica. Scegli una sezione per volta e confrontale passo per passo: in questo modo avrai più controllo su dove guardare e dove hai già guardato, e dovresti trovare più facilmente eventuali differenze. Una volta che il tempo sarà scaduto, confronta i tuoi ritrovamenti con la soluzione.

Aiutiamoci con l’immagine e cerchiamo di arrivare insieme alla soluzione. Partiamo dalla parte sinistra dell’immagine, dove possiamo notare la prima differenza: sulla portiera posteriore dell’auto, infatti, manca la maniglia. La seconda differenza è molto piccola, ma se osservi con attenzione il becco della papera gonfiabile noterai che le manca una narice.

La terza differenza è sulla portiera del cofano, in alto nell’immagine: manca il sensore posizionato al centro. La quarta differenza è sempre lì, ma più in alto: manca il gancio che permette al cofano di chiudersi.

Sei riuscito a trovare tutte le differenze in tempo e senza sbirciare? Se sì, hai un talento vero per trovare dettagli e sei un ottimo osservatore. Se invece non è andata come credevi, non scoraggiarti. Avrai tantissime altre occasioni per rifarti e per mostrare le tue abilità.