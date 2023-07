Test | La prima immagine che vedi svela quanto sei bravo ad esprimere i tuoi sentimenti

Vuoi scoprire se il modo in cui comunichi fa capire molto dei tuoi sentimenti oppure no? Grazie a questo test avrai subito la risposta.

Non tutte le persone sono brave a comunicare ciò che provano davvero, per cui può risultare molto più difficile decifrare la loro personalità.

Se sei interessato a scoprire se fai parte di a questo gruppo di persone oppure se sei in grado di mostrare al meglio i tuoi sentimenti, questo allora è il test adatto per te: quello che ti basterà fare è osservare l’immagine presente qui sopra e poi cercare tra i profili del test il risultato corrispondente all’immagine che ti ha colpito per prima con un solo sguardo, se è quella delle gambe dell’uomo oppure delle gambe della donna. Ti informiamo che il test è da intendersi per puro svago perché non è stato realizzato basandosi su alcuna prova scientifica.

I profili del test: le gambe che hai notato subito

Se a primo impatto hai scorto le gambe dell’uomo, significa che sei una persona in grado di comunicare al meglio le proprie emozioni. Sei molto espansivo e ti piace chiacchierare, oltre che a fare sempre nuove conoscenze, e non ti fai problemi nel dire subito quello che pensi e come ti senti. Riesci molto bene infatti a condividere il tuo punto di vista con chi ti circonda e pensi che ognuno abbia il diritto di potersi esprimere liberamente.

Se quindi esci con qualcuno e andate a vedere un film romantico e commovente, non ti farai di sicuro problemi nel piangere durante le scene strappalacrime. A volte alle persone puoi apparire come eccessivamente teatrale, ma alla fine è il tuo modo di essere e non fai niente di particolare rispetto ciò che ti viene spontaneo.

Se hai notato invece le gambe della donna, significa che cerchi di trattenere il più possibile i tuoi sentimenti. Non lo fai perché non vuoi essere trasparente o genuino con gli altri, ma perché hai paura di essere giudicato per le emozioni che provi. Probabilmente questo dipende da un trauma che ha vissuto in passato, magari a scuola, e quindi metti un filtro molto potente tra quello che hai dentro e quello che traspare all’esterno. Agli occhi delle altre persone potresti sembrare spesso disinteressato o apatico, ma chi non si ferma all’apparenza e cerca di conoscerti più a fondo si renderà presto conto che invece sei in grado di provare una marea di emozioni.