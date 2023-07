Test della personalità: la forma del tuo mignolo indica chi sei veramente

Non tutti sanno che anche la forma del tuo mignolo dice molto su di te, rivelando molto sulla tua personalità.

La forma di alcune parti del vostro corpo può raccontare molto su di te e rivelando addirittura molti aspetti del tuo carattere che forse anche tu non conosci. Per scoprire qualcosa in più, basterà fare con noi questo facilissimo test, che ti impiegherà davvero pochissimo tempo.

Tutti noi abbiamo quel lato del carattere che tendiamo a nascondere, ma che la forma di alcune parti del nostro corpo potrebbe rivelare. Oggi ti proponiamo di fare un nuovo test di personalità: quello che dovrai fare è osservare le tue dita della mano e dire come è fatto il tuo mignolo. Alla fine, devi solo scegliere di conseguenza quello che più si avvicina al tuo e andare a leggere cosa dice il profilo. Come hai visto questo test ti richiederà poco tempo: basterà solo dire la verità.

Allora, iniziamo. Dimmi com’è fatto il tuo mignolo e scegli il numero corrispondente alla lunghezza del dito, ovvero se è uguale alla foto numero 1, numero 2 o alla numero 3.

Dimmi come è fatto il tuo mignolo e ti dirò chi sei in realtà

Se la risposta è stata la numero 1, vuol dire che avete il mignolo più corto del punto medio dell’anulare. La timidezza fa parte di te, per cui sei anche molto riservata/o. Non ti piace stare in mezzo alla gente e non sopporti di dover parlare in pubblico. Vivi in un mondo tutto tuo. Questo lato di te potrebbe però portarti ad essere poco confidente con il prossimo e quindi potresti rinunciare a molte opportunità. Ma sei anche molto gentile.

Se la risposta è stata la numero 2, vuol dire che hai il mignolo uguale al punto medio dell’anulare. Questo fa di te una persona molto dolce, sensibile e anche equilibrata. Queste caratteristiche fanno sentire a proprio agio tutti quanti. Riesci a mantenere i segreti di tutti, per questo le persone si fidano di te. Anche se gli altri ti cercano per sfogarsi, tu non ci riesci a raccontare a tutti i tuoi segreti. Per questo motivo potresti sembrare fredda e distaccata, cosa che in realtà non sei. Hai una personalità davvero unica e molto dolce.

Se la risposta è stata la numero 3, vuol dire che hai il mignolo più lungo rispetto al punto medio dell’anulare. Sei un tipo molto socievole, che ama stare in compagnia. Sei l’animatore della festa, senza di te non può cominciare. Sei un tipo avventuroso e ami molto viaggiare insieme al tuo partner o ai tuoi amici.