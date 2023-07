Stelle cadenti in arrivo! Ecco quando si potranno vedere nell’estate 2023

Volete godervi lo spettacolo delle stelle cadenti? Ecco quando si potranno vedere nell’estate 2023, segnate queste date sul calendario

La natura è in grado di offrirci spettacoli meravigliosi. Basti pensare alle stelle cadenti, un grande classico delle serate estive e che tiene milioni di persone con la testa rivolta al cielo. È importante informarsi prima e recarsi in luoghi dove c’è poco smog e soprattutto nessuna nuvola, così da ammirare uno dei fenomeni naturali più affascinanti in assoluto.

Non c’è solo la notte di San Lorenzo, anzi! Diverse date da segnare sul calendario per quest’estate 2023 vi permetteranno di vivere un’esperienza diversa in compagnia. Che siate con il vostro partner, in famiglia o con amici, ogni occasione è buona per stare insieme e godersi le stelle cadenti. Ecco quando sono previste nelle prossime settimane, vi consigliamo di tenerne conto per non farvi mancare nulla.

Stelle cadenti quest’estate, ecco quando si potranno vedere

Le stelle cadenti stanno arrivando! L’estate 2023 sarà ricca di date nelle quali potremo ammirare il cielo e lo spettacolo che la natura ha da offrirci. Anche solo a luglio, ci sono diverse date che è bene segnarsi sul calendario per passare una serata alternativa con la testa rivolta verso il cielo stellato.

C’è già stato un grande appuntamento nella notte tra il 17 e il 18 luglio, con il picco delle Aquilidi che altro non è che una pioggia di meteoriti che prende il nome dalla costellazione dell’Aquila. Solitamente questo fenomeno si verifica tra il 15 e il 28 luglio, tenendo sempre tutti incollati a guardare il cielo.

La prossima data è quella del triangolo Luna-Venere-Marte, che si terrà il prossimo 20 luglio quando la formazione sarà circondata da alcune stelle cadenti appartenenti al gruppo delle alfa Cignidi. L’orario consigliato dall’UAI è quello delle 21:15. Se anche voi volete godervi questo spettacolo, allora dovete cercare il posto giusto. Secondo gli esperti, i 3 migliori luoghi in Italia per non perdersi nulla sono le Dolomiti, le spiagge isolane e il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Ma con un po’ di fortuna, anche solo il balcone di casa o il parco della propria città può essere il luogo ideale. Anche ad agosto ci saranno altri fenomeni di questo tipo, da non perdersi per nessun motivo se siete appassionati del genere e volete passare una serata a contatto con la natura e coi suoi fenomeni che ha da offrire.