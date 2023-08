Solo un ottimo osservatore riesce a trovare l’errore in questa immagine

Riesci a vedere dove si trova l’errore? Stai attento, hai solo 20 secondi di tempo per scovarlo

I test di intelligenza spopolano su internet e sui social media dove diventano virali in tempo record. Le ragioni di questo successo? Beh, semplice: chi non ama sfidare se stesso e gli altri giocatori? Una sfida così, veloce e facile da condividere, può essere una buona occasione per testare le proprie capacità, e anche quelle di amici e parenti. Chi vincerà lo scettro di osservatore più attento?

Anche se potrebbe sembrare così, questi test non sono solo un divertente passatempo. Possono regalarci un momento di spensieratezza e sollazzo in compagnia o in solitaria, certo, ma sapevi che sono utili a tenere il tuo cervello giovane ed attivo?

Trova l’errore nell’immagine: non te l’aspetteresti mai

Sì, perché svolgere regolarmente questo tipo di test aiuta il tuo cervello a formare nuove connessioni neurali. Il test non testa soltanto la tua intelligenza, la fa anche crescere! Mettendolo alla prova e “stressandolo”, al pari di qualsiasi altro muscolo del corpo, lo stai allenando, e così migliorando tante delle tue capacità.

Partendo dalla capacità di concentrazione, passando per il ragionamento logico e il pensiero laterale, arrivando fino alle capacità di osservazione, ti ritroverai con un bagaglio cognitivo di tutto rispetto e godrai dei benefici anche nella vita quotidiana. Noterai di sentirti più fiducioso nei tuoi mezzi e più abile nell’affrontare i piccoli e grandi problemi della vita.

Dunque, che aspetti? Il test di oggi ti aspetta, riuscirai a risolverlo? Si tratta di un test visivo molto particolare. Come puoi vedere nell’immagine, c’è solo una lista dei primi dieci numeri scritti in lettere. Tutto molto lineare, vero? E invece no: c’è l’inghippo. C’è un errore in questa lista apparentemente semplice, e il tuo compito è trovarlo nel tempo di 20 secondi.

Come dici? 20 secondi non sono abbastanza? Ti assicuriamo che è fattibile, anche se in pochissimi ci riescono. Ci sarai anche tu nella classifica dei campioni? Beh, è arrivato il momento di scoprirlo. Mano al cronometro, stiamo per iniziare! Pronti, partenza…via!

Hai trovato l’errore? Ti diamo la soluzione

Sei riuscito a capire dove si nasconde l’errore? Se ce l’hai fatta da solo e in meno di 20 secondi, beh, complimenti! Non hai nulla da invidiare ai migliori giocatori, le tue capacità di osservazione sono fuori dalla norma!

Se invece hai bisogno di ancora un po’ di tempo prenditene pure, e non scoraggiarti: con un po’ di pratica in più riuscirai a migliorare i tuoi tempi. Se hai deciso di arrenderti, poco male: avrai altre occasioni per rifarti! È arrivato quindi il momento di svelarti dov’è l’errore:

Te l’aspettavi? Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che in questo caso fa tutta la differenza. Quella che dovrebbe essere una O nella parola “uno” è in realtà uno zero! Una delle cose che notoriamente ci manda in confusione di fronte ai codici alfanumerici. Speriamo ti sia divertito con questa sfida, continua ad allenarti e vedrai che diventerai un vero campione!