Siete gelosi in amore? Che lo ammettiate o no, le stelle dicono che questi segni sono inconsolabili

Inutile negarlo, tanto le stelle rispondono per voi: ecco quali sono i segni zodiacali più gelosi dell’oroscopo!

L’amore può farci toccare il cielo con un dito alla scoperta di sensazioni nuove mai sperimentate prima. Purtroppo però non è per nulla un sentimento semplice da gestire soprattutto se alla base ci sono problemi di autostima che possono interferire non poco sulla stabilità e sul rapporto di coppia.

È nell’incertezza che si annida e prospera la gelosia uno stato emotivo di dubbio e di tormentosa ansia che può annebbiare tutto il resto, come nel caso di Otello e Desdemona. Ma anche le stelle possono metterci del loro: alcuni segni infatti sono più gelosi di altri.

È arrivato il momento di scoprire i segni più gelosi: controlla se c’è il tuo!

Partiamo da una piccola premessa però: ovviamente non tutti i nati sotto questo segno sono automaticamente gelosi, la gelosia non è purtroppo solo una questione di astrologia, ma ci sono tantissimi altri fattori da prendere in considerazione. Detto questo, non ci resta che scoprire i 3 segni gelosoni!

LEONE

Segno amabile, passionale e affascinante, il Leone ha una qualità più unica che rara: sa riconoscere quando le cose non vanno per il verso giusto dimostrandosi molto comprensivo e generoso. Eppure se il partner si concentra su qualcosa o qualcuno temporaneamente più importante, i nati sotto questo segno fanno davvero fatica ad accettarlo perché si confrontano sempre con le altre persone e quando non hanno tutta l’attenzione per loro, danno di matto.

ARIETE

I nati sotto questo segno sanno come essere passionali ma anche molto gelosi. Estremamente lunatico, se un Ariete è geloso agisce di impulso lasciando che sia l’ira a prendere il sopravvento la maggior parte delle volte. E anche se poi subito dopo se ne pente, l’Ariete non riesce a controllarsi anche perché non è sempre e comunque geloso, ma quando lo è sempre meglio tenersi a distanza di sicurezza.

SCORPIONE

Stiamo parlando in assoluto del segno più geloso dell’oroscopo. Lo Scorpione, infatti, è estremamente diffidente di natura tanto da avanzare pure false accuse se germoglia nel suo animo il seme della gelosia che sa come accecarlo non poco. Ma non solo. I nati sotto questo segno tendono a essere anche abbastanza dispotici, il che implica una gelosia al limite dell’ossessione, motivo per cui se qualcosa non gli va a genio, il suo umore può cambiare di netto per paura di perdere il proprio partner. Se viene tradito, sappiatelo, lo Scorpione non perdona mai.