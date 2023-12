Siete davvero una coppia innamorata? La “teoria della buccia d’arancia” svela la verità

Credete davvero che voi e il vostro partner siete fatti l’uno per l’altra? Tutto dipende dalla teoria della buccia d’arancia.

Per quanto la forza dell’amore sia universale, cos’è e cosa rappresenta davvero il vero amore è un’esperienza prettamente personale. Sì, è indubbio che alla base di un amore sano, oltre all’affetto, ci debba essere rispetto e sostegno reciproco. È altrettanto vero però che ogni coppia è un piccolo microcosmo a sé e in quanto tale trova le sue regole e dinamiche che rendono così tanto unica e speciale quella coppia.

Insomma, possiamo dire anche come l’amore sia accettare l’altro, scendere a compromessi quando serve e mettere dei limiti chiari e definiti, tutti aspetti questi che cambiano da coppia a coppia. Tuttavia, pur avendo il vero amore un significato diverso in ogni relazione, una recente tendenza di TikTok ha portato le persone a cercare una definizione che sia quanto più possibile universale. E forse la teoria della buccia dell’arancia potrebbe rispondere a una delle domande più difficili di tutti: cos’è il vero amore?

Non è vero amore senza la teoria della buccia dell’arancia: i piccoli gesti che fanno bene al cuore

In un mondo sempre di corsa, frenetico e complicato, trovare una persona che si prenda cura dell’altro nelle piccole cose della vita è una piccola grande benedizione e fortuna. E in tal ottica, sbucciare le arance potrebbe essere il segno inaspettato che si è davvero innamorati.

Molti TikToker, infatti, stanno discutendo il concetto di teoria della buccia d’arancia, che consiste in piccoli gesti che dimostrano affetto incrollabile e semplificano la vita del proprio partner. In altre parole, se chiedi al tuo partner di sbucciare un’arancia per te e lui o lei lo fa senza nemmeno rifletterci, ma solo per fare un piacere a te, allora è un piccolo atto d’amore che mostra solo il bene incrollabile e il sostegno sincero in qualsiasi circostanza.

L’hashtag TikTok (#orangepeeltheory) ha già generato oltre 38 milioni di visualizzazioni, incoraggiando molte persone a riflettere sulle proprie relazioni e a considerare cosa significhi per loro il vero amore e quali siano i segni di una relazione sana. Oltre a sbucciare un’arancia però, altri gesti semplici ma significativi potrebbero essere preparare un caffè al mattino presto o mettere a letto i bambini. Sono tutte azioni davvero semplici e che si potrebbero fare facilmente da soli, ma è profondamente diverso quando qualcuno lo fa per te per semplificarti la vita.