Sei un collezionista di figurine? Sai che puoi fare delle raccolte senza spendere un solo euro per i pacchetti?

Sono sempre numerose le persone che fanno la raccolta di figurine, in Italia. E non solo i piccoli. Tanti adulti non vedono l’ora che esca la collezione dei Calciatori Panini per andare in edicola e comprarsi le “figu” da attaccare. Sai che ci sono raccolte che non costano nulla? Ecco quali.

Le figurine sono un passatempo che non conosce età. Maschi e femmine, è difficile che qualcuno, da piccolo, si sia sottratto al piacere di comprare i classici “10 pacchetti di figu”. Sperando di trovare meno doppie possibili, anche se poi, con lo scambio, tutto si sistemava e non si andava mai in perdita.

Collezionare le figurine è un hobby che non conosce età. Anzi, ci sono tantissimi adulti che, ancora oggi, appena esce una raccolta in edicola, soprattutto sportiva, vanno e si comprano intere scatole di bustine di figurine. Anzi, a volte sono i genitori più presi dalla raccolta che i loro figli, andando in ufficio con le doppie e il classico foglietto con sopra scritti i numeri delle mancanti. In un mondo tecnologico, è anche bello che il fascino della figurina sia rimasto tale.

Sei un collezionista di figurine? Ci sono pacchetti che non costano nulla ai collezionisti. Ecco quali

Eppure, il digitale non poteva, in qualche modo, arrivare anche nel mondo delle figu. Ad esempio, grazie all’app Panini, possiamo scannerizzare le figurine dei calciatori (e non solo) trovate, così da avere sempre, sul proprio smartphone, la situazione aggiornata delle mancanti.

Esiste, però, un’altra app, sempre Panini, chiamata, non a caso, Digital Collections, che permette di fare le raccolte di figurine online. Ovvero, attaccare virtualmente le figurine trovate sugli album digitali. Il bello è che uno potrebbe fare una raccolta senza spendere un solo euro. Ecco come.

Ecco quali raccolte potremmo fare senza spendere soldi, grazie alla Digital Collections Panini

Sei un collezionista di figurine? Accanto alla raccolta dei tre giorni di serie C e del campionato femminile di calcio italiano (i pacchetti si ottengono con i codici presenti nei pacchetti della raccolta Calciatori, aprendo l’app, troverete molto di più. Ovvero, una serie di raccolte a disposizione dei collezionisti. Quella della Liga (ma c’è anche la serie B spagnola), di Fifa 365, di Santiago2023, della Gold Cup di vela, del campionato di basket catalano e del campionato di pallavolo spagnolo.

Il bello è che Panini mette a disposizione, per ogni raccolta, ogni giorno, pacchetti gratuiti. Così, uno, potrebbe completare (ma non è certo facile) le varie raccolte, senza spendere un euro, anche se esiste la possibilità di acquistare pacchetti virtuali, per fare prima. Poi, volendo, si possono anche comprare queste raccolte (trovando un tot di figurine mancanti), facendosele spedire a casa, perché il fascino della carta diventa difficile da dimenticare.