Sei pragmatico o idealista? Dipende: hai visto per prima la matita o il peperoncino?

Vuoi scoprire se hai una mentalità più pratica o creativa? Questo test allora è perfetto per te.

Se stai cercando come capire quanto questi due aspetti influiscano sulla tua vita e sulle decisioni che prendi, ti trovi nel posto giusto.

Grazie a questo test potrai capire alcuni tratti della tua personalità in modo tale da saperli gestire al meglio durante la tua quotidianità. Quello che dovrai fare sarà semplicemente cercare tra i profili del test la risposta corrispondente all’immagine che hai notato per prima tra il peperone e la matita. Il test non ha valore scientifico ma è realizzato per puro divertimento.

I profili del test: cosa hai visto a colpo d’occhio?

Se come prima immagine hai scorto il peperoncino, significa che la tua mentalità è tendenzialmente pragmatica: sei una persona pratica e che si basa su ciò che vede e che può toccare concretamente. Quello che fai è sempre correlato in base ai risultati pratici che potresti ottenere e infatti ti cimenti solamente nelle sfide che ti possono far conseguire dei risultati concreti.

Per quanto riguarda i rapporti con le persone hai bisogno di prenderti tutto il tempo necessario per approfondire la conoscenza e per essere sicuro di star prendendo la scelta giusta nell’affidarti a una persona in particolare.

Vuoi che quello che dici agli altri come confidenza rimanga tale. Dall’altro canto, le persone riescono a fidarsi molto facilmente di te visto il tuo modo di essere così schietto e senza troppi fronzoli.

Se invece hai notato per prima la matita, significa che la tua mentalità è idealistica. Sei orientato maggiormente verso l’arte e la creatività, apprezzi il bello e speri di trovarlo in ciò che ti circonda. Spesso tendi a perderti nelle tue fantasie e nei tuoi pensieri e analizzare il mondo attraverso i tuoi occhi significa notare molta più positività di quello che le altre persone vedono di solito.

Per quanto riguarda le relazioni hai bisogno di trovare una persona con cui instaurare una connessione molto profonda, con cui avere delle conversazioni significative e con cui poterti anche divertire. Inoltre hai bisogno di poterti affidare al 100% alla persona che starà al tuo fianco. Tendenzialmente non segui gli altri, ma ascolti solo il tuo parere e fai quello che vuoi senza uniformarti alla massa e per questa ragione spesso le altre persone ti vedono strano e ti lasciano un po’ di più in disparte.