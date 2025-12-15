La Promessa, anticipazioni da brividi: trovata in una pozza di sangue

Dal 15 al 21 dicembre, su Rete 4, verranno mandate in onda le nuove puntate de La Promessa. Le anticipazioni parlano di un ritrovamento terrificante.

Le puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, sono sempre più sorprendenti. I personaggi hanno preso decisioni difficili, in grado di comprometterli e di cambiare gli equilibri. Le puntate dal 15 al 21 dicembre non saranno da meno. Grazie alle anticipazioni, è possibile avere un quadro abbastanza completo dei prossimi eventi.

La situazione precipiterà completamente e una delle protagoniste principali verrà trovata in una pozza di sangue. Si tratterà di una scoperta terribile che, oltre a scuotere gli animi, genererà frustrazione e sospetti. Apparirà ben evidente la necessità di scoprire la verità nel minor tempo possibile.

Anticipazioni delle puntate de La Promessa: qualcuno rischierà la vita

La Promessa è una delle soap del momento. La storia continua a tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo per via dei personaggi a tutto tondo e degli eventi imprevedibili. Le prossime puntate, stando alle anticipazioni, saranno davvero drammatiche. Correre ai ripari sarà quasi impossibile e tutti andranno nel panico.

Manuel farà un ritrovamento che lo lascerà senza fiato. Si imbatterà in Jana che, immersa in una pozza di sangue, verserà in condizioni disperate. Le sue urla attireranno l’attenzione di Curro che correrà immediatamente a chiamare il medico. Quest’ultimo la visiterà accuratamente, mostrandosi ottimista. Apparirà speranzoso per la sua sopravvivenza e per quella del bambino che porta in grembo.

Nel frattempo, Manuel cercherà di ricostruire l’accaduto. Il bottone presente nella mano di Jana farà ricadere i sospetti su Cruz. Il sergente deciderà di far rinchiudere la marchesa in una stanza e di portare avanti le indagini. La donna, però, sarà irremovibile sulla sua posizione. Affermerà di non avere niente a che fare con l’attacco a Jana. Si sfogherà con Petra, provando in tutti i modi possibili a scagionarsi. La sua camera verrà perquisita dalla guardia civile con l’obiettivo di recuperare l’arma da fuoco e di scovare altre prove.

La giovane paziente, intanto, avrà un breve risveglio. Curro proverà a comunicare con lei, ma non sarà ancora in grado di parlare. Il medico consiglierà di lasciar riposare Jana in quanto è ancora molto debole. Non smetterà di controllarla e di monitorare il suo stato di salute. Nel bel mezzo di tutto questo caos, Samuel non farà altro che pensare a Maria. I suoi sentimenti saranno incontenibili e, così, deciderà di compiere una mossa azzardata.