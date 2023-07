Scegli uno di questi biscotti: scoprirai il lato più nascosto di te

Vuoi scoprire se sei una persona estroversa o introversa? In base al biscotto che scegli avrai subito la risposta del test.

Il carattere delle persone introverse ed estroverse varia molto ed è quasi agli opposti rispetto a un centro di equilibrio.

Se quello che ti interessa capire è se di base hai un carattere più o meno estroverso, allora questo test è ciò che fa al caso tuo: ti basterà scegliere uno tra i quattro tipi di biscotti presenti nell’immagine qui sopra e, in base a quello che ti ispira di più, troverai i risultati del test. Ti informo che il test non si basa su evidenze a livello scientifico, ma che è da intendersi per svago.

I profili del test: il biscotto che vorresti mangiare

Se tra i quattro biscotti hai scelto quelli classici con le gocce di cioccolato significa che hai una personalità tendenzialmente estroversa. Ti piace stare in contatto con le altre persone, anche se hai bisogno dei tuoi momenti di solitudine per riposare. Hai una grande creatività, ma al tempo stesso sei abbastanza disordinato e per questa ragione rischi di non riuscire a concentrarti appieno su quello che stai facendo. Attenzione alla troppa confusione che potrebbe lasciare le persone accanto a te un po’ perplesse.

Se hai scelto invece i biscotti a forma di cuore significa che sei una persona decisamente introversa. Hai un carattere molto semplice e genuino, e al tempo stesso sei anche molto deciso e quasi testardo, per cui preferisci poter compiere le tue scelte in totale autonomia. Infatti non ti trovi così tanto bene a contatto con le persone, visto che devi accettare anche il punto di vista degli altri pur se non corrisponde al tuo. Anche per questa ragione preferisce avere pochi amici che sai che sono sintonizzati sulla tua stessa lunghezza d’onda.

Se invece hai scelto i macaron significa che sei una persona assolutamente estroversa: ti piace sognare a occhi aperti e al tempo stesso portare allegria a chi ti circonda. Di solito sei l’anima della festa e tutti quanti ti cercano per poter trascorrere del tempo in ottima compagnia. A volte rischi di perderti un po’ quando sogni ad occhi aperti e fai grandi progetti, ma grazie alla tua ambizione puoi arrivare dove desideri.

Se invece hai scelto i biscotti secchi, significa che il tuo carattere è assolutamente riservato e che per questa ragione ti trovi bene a trascorrere il tuo tempo in attività che vedono coinvolte non molte persone. Il tuo modo di essere e di stare più sulle tue attira l’attenzione degli altri che ti vedono come affascinante e un po’ misterioso, ma è difficile che ti lasci avvicinare se qualcuno non ti va a genio a colpo d’occhio.