Sbiancare i denti in modo completamente naturale: compra subito questi alimenti

Potresti sbiancare i denti a casa in modo naturale utilizzando prodotti che puoi trovare al supermercato. Tuttavia, questi metodi non sono scientifici.

Secondo un sondaggio, l’80% degli adulti in età compresa tra 18 e 49 anni desidera avere denti più bianchi. Ci sono molti prodotti tra cui scegliere quando si tratta di sbiancare i denti.

Tuttavia, la maggior parte dei prodotti sbiancanti utilizza sostanze chimiche per sbiancare i denti, il che potrebbe essere motivo di preoccupazione per molte persone.

Se vuoi denti più bianchi ma vuoi anche evitare i prodotti chimici, questo articolo elenca molte opzioni naturali e sicure.

Sbiancare i denti: il metodo orientale

L’uso dell’olio è un rimedio tradizionale, originario dell’India, pensato per migliorare l’igiene orale e rimuovere le tossine dal corpo. La pratica consiste nel far scorrere l’olio in bocca per rimuovere i batteri, che possono trasformarsi in placca e far sembrare i denti gialli. L’olio di cocco è una scelta popolare perché ha un sapore gradevole e offre molti benefici per la salute.

L’olio di cocco è anche ricco di acido laurico, noto per la sua capacità di ridurre l’infiammazione e uccidere i batteri.

Alcuni studi hanno dimostrato che questo metodo riduce i batteri in bocca, insieme alla placca e alla gengivite.

Lo Streptococcus mutans è uno dei principali batteri nella bocca che causano la placca e la gengivite. Uno studio ha rilevato che l’uso quotidiano di olio di cocco riduce significativamente lo Streptococcus mutans dopo due settimane ed è efficace quanto un collutorio antimicrobico.

Il metodo prevede di mettere 1 cucchiaio (15 ml) di olio di cocco in bocca e spingere e tirare l’olio attraverso i denti. L’olio di cocco è solido a temperatura ambiente, quindi potrebbe essere necessario attendere qualche secondo prima che si sciolga. L’operazione va eseguita per 15-20 minuti.

Assicurati di sputare l’olio di cocco in una toilette o in un bidone della spazzatura, poiché potrebbe tornare allo stato solido una volta nei tubi di scarico e causare un intasamento.

A differenza di molti altri metodi di sbiancamento dei denti, l’estrazione dell’olio di cocco non espone i denti ad acidi o altri ingredienti che erodono lo smalto. Ciò significa che è sicuro da fare ogni giorno.

Attenzione alla dieta

Una dieta ricca di frutta e verdura può fare bene sia al corpo che ai denti.

Sebbene non sostituiscano la spazzolatura, frutta e verdura croccanti e crude possono aiutare a rimuovere la placca mentre mastichi. Fragole e ananas sono due frutti che si dice aiutino a sbiancare i denti.

Sbiancare i denti con una miscela di fragole e bicarbonato di sodio è un rimedio naturale che è stato reso popolare dalle celebrità.

I fautori di questo metodo affermano che l’acido malico presente nelle fragole rimuoverà lo scolorimento sui denti, mentre il bicarbonato di sodio rimuoverà le macchie.