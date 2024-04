Sapevi qual è il confine più lungo della Francia? Tutti sbagliano, perché è incredibile la risposta

Dalla geografia e dalla storia non si smette mai di imparare. Se poi ci si aggiunge la politica, che, come diceva Otto von Bismark, è l’arte del possibile, allora possiamo star certi di avere sempre qualche di nuovo da scoprire.

Già, perché a sottoporre un quiz a cento persone, probabilmente solo in pochissimi saprebbero rispondere nella maniera più corretta. Persino se la domanda riguardasse i vicini transalpini, ovvero la Francia. Sapevi qual è il confine più lungo della Francia? Un piccolo indizio: non si tratta né della Spagna, del Belgio, dell’Italia stessa, della Germania e neppure della Svizzera. Sembra una follia, ma si tratta del confine con il Brasile. Vediamo come è possibile, assieme ad alcuni fatti incredibili sul territorio francese.

Un confine talvolta problematico

Il territorio francese confina con il Brasile per ben 730 km. Siamo spesso portati a dimenticare la conformazione politica dei nostri vicini transalpini, i quali dispongono di alcuni territori che sono politicamente considerati, in tutto e per tutto, territori francesi. La Guyana Francese, posizionata in Sud America, a nord del Brasile, è un Dipartimento d’oltremare. Ciò significa peraltro che in Sudamerica c’è un pezzetto di Unione Europea. Non a caso, trova qui luogo il Centro Spaziale Europeo. Le ragioni per questa scelta geografica sono facili da intuire: la vicinanza alla linea dell’equatore è strategica per il lancio di satelliti in orbita. La Regione non è neppure a rischio terremoti ed ha scarso inquinamento luminoso.

Non si tratta neppure di una regione geografica così piccola, visto che il territorio della Guyana francese conta circa 85 mila chilometri quadrati, ovvero ben più della superficie di Lombardia, Veneto e Piemonte messe assieme. Non si tratta, però di un Dipartimento molto popolato, visto che là vivono stabilmente circa 300.000 persone, di cui circa il 15 % solamente hanno origine europea.

Di conseguenza è possibile tracciare alcuni fatti consequenziali rispetto alla qualifica di Dipartimento: il Capo di Stato della Guyana Francese è il Presidente della Repubblica francese; 2 senatori e 2 deputati partecipano in rappresentanza della Regione all’Assemblea nazionale, e la valuta con cui effettuare i pagamenti è ovviamente l’euro. Da un punto di vista linguistico riusciremo ovviamente a farci comprendere usando il francese, anche se dobbiamo ricordare che circa il 70% della popolazione ha origini creole, e parla anche la relativa lingua. Certo il volo per raggiungere la Guyana non ha un prezzo equivalente ad una tratta intraeuropea: andata e ritorno difficilmente costano meno di 800 €. Non si tratta peraltro dell’unico dipartimento oltremare francese: basti pensare a Mayotte e all’isola dai Riunione sul Pacifico, nonché all’ isola di Martinica e Guadalupa nei Caraibi.