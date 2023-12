Sai chi è questo bambino? Oggi è uno degli chef più famosi al mondo: lavora tantissimo in tv

Questo bambino nella foto oggi è uno chef molto famoso in Italia e non solo. Il suo successo è internazionale: ecco chi è.

Riesci a riconoscere questo bambino? Qui era davvero molto piccolo e forse difficilmente riuscirai ad associarlo proprio a lui. Si tratta di uno che italiana famoso non solo qui ma a livello internazionale. È uno chef da 7 Stelle Michelin. Classe 1962 in provincia di Bologna, ed oggi è spesso in televisione a raccontarsi ma soprattutto nei programmi di cucina.

Hai capito di chi si tratta? Stiamo parlando di Bruno Barbieri. Oggi è un affermato Chef che ha raggiunto tutti i suoi desideri ed obiettivi lavorativi, ma che di certo non si ferma. Ora andremo a scoprire qualche dettaglio in più della sua vita e della sua carriera. Molti lo ammirano, ma non lo conoscono veramente fino in fondo. Andiamo a vedere qui di seguito.

Bruno Barbieri: ecco chi è lo chef con 7 stelle Michelin

Come abbiamo detto, Bruno Barbieri nasce nel 1962 in provincia di Bologna, precisamente a Medicina. Cresce in una famiglia di sole donne visto che suo padre era fuori per lavoro. Lavorava in Spagna e per diverso tempo è stato lontano dai suoi cari. Bruno inizia a lavorare fin da giovane, quando aveva solamente 17 anni lavora infatti come secondo cuoco sulle navi da crociera.

Qui lavora non solo lui ma anche sua madre e una delle sue sorelle come sarte. Poi dopo l’esperienza sulle navi da crociera rientra in Italia. Qui inizia a lavorare in piccoli locali, soprattutto lungo la riviera romagnola. Segue dei corso di perfezionamento in Italia e anche all’estero. Arriva poi ‘Locanda Solarola di Castel Guelfo’. Qui Bruno Barbieri conquista 2 Stelle Michelin. Successivamente si sposta a Trigabolo di Argenta.

Arriva il momento di aprire un suo ristorante ed ecco nascere l’Arquade. Anni dopo poi, nel 2016, aprirà a Bologna un novo bistrot, il Fourghetti. Non solo dietro la cucina a conquistare successi, ma anche allo schermo della televisione. Infatti Bruno Barbieri si è fatto amare dagli italiani ed ha iniziato ad avere ancora più successo da quando è diventato uno dei giudici di MasterChef Italia nel 2011. Oltre a giudice nel famoso programma, Barbieri diventa anche il conduttore di 4 Hotel nel 2018.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Barbieri è sempre stato molto riservato e infatti si sa ben poco. Pare che lo chef abbia detto di volere una figlia, ma non una moglie. Per ora però si diverte a fare lo zio dei suoi nipoti.