Rompicapo matematico: risolvi la sequenza e potrai definirti un vero genio

La matematica è il tuo pane quotidiano? Allora prova a risolvere questo enigma. Leggi la sequenza e trova la soluzione, solo i migliori ci riescono.

Come te la cavavi in matematica ai tempi della scuola? Materia sicuramente divisiva, la matematica è fondamentale nella vita di tutti i giorni, a dispetto di quanto potesse essere odiata sui banchi di scuola. Se però risolvere enigmi matematici ti solletica il cervello, allora potresti aver trovato proprio quello che fa al caso tuo.

Come puoi vedere, infatti, abbiamo un test matematico per te. In questa immagine c’è una sequenza di calcoli, nel quale ogni lettera ha un valore numerico sconosciuto. Sarai in grado di trovare la soluzione richiesta dal test? Solo in pochissimi riescono nell’intento, quindi armati di concentrazione e di carta e penna. Non ti servirà nessuna calcolatrice per risolvere questo rompicapo. Metticela tutta!

Test matematico: la soluzione

Prenditi tutto il tempo che ti serve e analizza con attenzione ogni operazione. Un buon modo di procedere per trovare il valore di ogni lettera è partire dall’inizio, e via via trovare sempre più informazioni che ti saranno utili per risolvere la riga richiesta. Il test, nonostante non sia semplicissimo, è adatto davvero a tutti. Quindi fidati delle tue capacità, perché sei perfettamente in grado di risolverlo senza particolari problemi. Una volta che credi di aver trovato la risposta corretta, prosegui nella lettura per confrontare il tuo risultato con la soluzione.

Guardando l’immagine iniziale, vediamo di analizzare insieme ogni operazione per arrivare alla soluzione. Nella prima riga abbiamo A+A+A=39. Possiamo dedurre che 3A=39, dunque A=13, e così abbiamo trovato il primo numero necessario. Nella seconda riga vediamo B+B-A=25, ma sappiamo già che A=13. Portando quest’ultima dalla parte del risultato abbiamo 2B=25+13, quindi 2B=38.

Troviamo quindi che B=19, e procediamo con la terza riga, cioè 6+C+B=50. Conoscendo già il valore di B, troviamo facilmente C facendo C=50-B-6, quindi C=25. A questo punto, possiamo dare la soluzione. Nell’ultima riga vediamo la somma tra A, B e C, quindi conoscendo i loro valori troviamo subito che 13+19+25=57, che è la nostra soluzione.

Sei riuscito a completare il test senza aiuti? In tal caso, puoi ritenerti un vero genio della matematica perché in pochi riescono ad arrivare al risultato. Viceversa, se è andata male, non scoraggiarti e continua a provare. È solo questione di pratica, vedrai che la prossima volta sarai più fortunato e andrà meglio.