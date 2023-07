Rivoluzione a letto per chi soffre di impotenza: tutto merito dei ragni

Gli esperti hanno scoperto un nuovo modo per aiutare chi soffre di impotenza, è una novità incredibile: c’entrano i ragni.

Sfortunatamente non esiste una cura vera e propria per l’impotenza. Tante persone ne soffrono, e non soltanto in età avanzata. Che sia per un incidente o per un altro motivo legato alle proprie condizioni di salute, purtroppo è una situazione che deve essere accettata. L’impotenza può arrivare per via dell’età avanzata, per un intervento chirurgico alla prostata o per dei danni ai nervi provocati dal cancro.

Gli esperti nel campo della medicina, però, hanno fatto dei passi da gigante per capire come trattare l’impotenza. E forse sono arrivati ad una conclusione importante. Per scoprire questa “cura” gli è stato sufficiente utilizzare delle ciocche molto particolari, che poi sono state impiantate nei genitali delle persone impotenti. Vediamo di capire come sono fatte queste ciocche e in che modo sono riusciti a sconfiggere l’impotenza.

Ragnatela di ragno come cura per l’impotenza, nessuno lo avrebbe mai immaginato: funziona!

Per aiutare le persone impotenti gli esperti hanno utilizzato delle ciocche super resistenti costruite con i fili di ragnatela del ragno tessitore. La sua seta è incredibile dato che ha una grande durabilità e può resistere alle tempeste tropicali senza problemi. Nonostante siano delle qualità eccellenti, non sono queste le capacità che hanno interessato gli esperti. Infatti c’è un altro fattore molto più importante da tenere in considerazione.

Questi fili di seta sono stati attaccati a entrambe le estremità dei nervi recisi. Dopo poche settimane, con incredibile sorpresa dei ricercatori, i nervi sono ricresciuti e alcune persone hanno ripreso la loro attività sessuale. Sono bastate soltanto 12 settimane per ottenere dei risultati veramente sorprendenti. In altri casi non c’è stato un effetto benefico, ma gli esiti negativi sono pochi se confrontati con quelli positivi.

Secondo gli esperti la seta di ragno è considerato un biomateriale promettente. Supporta la rigenerazione dei nervi ed è resistente ed elastica, perfetta per rimanere attaccata a lungo in una zona del corpo. Per via degli ottimi risultati Oxford Newrotex sta sviluppando dei minuscoli tubi di seta di ragno e verme, capaci di far ricrescere i nervi danneggiati fino a 6 cm. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che il progetto finisca, ma una cosa è certa: sono riusciti ad aiutare molte persone.