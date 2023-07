Recita ogni giorno queste frasi quando ti svegli: ti faranno sentire al sicuro e aumenteranno la tua autostima

La vita può mettere a dura prova ma basterà sapere quali frasi recitare al risveglio per sentirsi al sicuro e aumentare la proprio autostima.

Bisogna evitare che la depressione e l’insicurezza mettano in pericolo la propria felicità. La vita va presa di petto, come fare?

Inutile negarlo, la vita non regala solo rose e fiori ma momenti in cui il mondo sembra crollare addosso tanto da non sentire di avere la forza per reagire alle avversità. Quando i colpi sferrati sono due, tre, quattro, la ferita inflitta diventa così profonda da non riuscire a ricucirla. E si rischia di cadere in un baratro dal quale potrebbe diventare impossibile uscire.

Non dobbiamo permetterlo. Abbiamo solo questa vita da vivere e nonostante tutte le avversità e gli ostacoli sul nostro cammino dobbiamo reagire, trovare motivi per andare avanti ma non per inerzia. Prendendo in mano la vita stessa e direzionandola verso la serenità. Come fare quando sembra che tutto vada a rotoli, che il problema siamo noi e la nostra dannata sfortuna che ci perseguita?

Ecco le frasi da dire al risveglio per prendere fiducia in sé

Non esiste la sfortuna, esiste solo la possibilità di decidere di cambiare le cose e non accettare che tutto vada per il verso sbagliato. “Non c’è nulla da fare” è una frase che si deve eliminare dalla propria mente così come la sensazione di essere sempre fuori posto, inadeguati, incapaci e inferiori agli altri. Ognuno di noi ha dei talenti da mostrare a sé stessi e al mondo. Ogni persona vale quanto gli altri e se c’è qualcuno che fa credere il contrario meglio tenerlo a distanza.

Bisogna amare di più sé stessi e per farlo si può iniziare dal risveglio. Ripetendo alcune frasi motivazionali si potrà aumentare l’autostima e sentirsi al sicuro.