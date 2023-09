Qui è solo una ragazzina, oggi è una delle donne più seguite della tv: la riconoscete?

Bellissima già da piccola, questa bambina che si gode il Carnevale con un bel sorriso oggi è una donna amatissima della tv: ecco di chi si tratta

Se la si guarda attentamente, la si riconosce. Certo, i dolci lineamenti da bambina hanno lasciato spazio a linee più marcate, ma gli occhi e il sorriso sono rimasti proprio gli stessi, così come i lunghi capelli castani che incorniciano il suo viso. Se anche a voi piace giocare ad Indovina Chi, questo è il posto giusto: guardate questa fotografia e provate ad indovinare!

Se l’avete già smascherata, significa che siete dei veri fan! In alternativa, vi diamo qualche indizio. Questa conduttrice, nata nel 1982 a Cesena, ha una storia famigliare molto particolare, poiché trascorre i suoi primi anni di vita all’interno di un ambiente sul quale, poco tempo fa, Netflix ha anche fatto un documentario. Con questi indizi è impossibile non riconoscerla! Ecco di chi si tratta.

Andrea Delogu, il sorriso di chi non si abbatte mai

Ebbene sì, è proprio lei: la bellissima Andrea Delogu, che ha condotto il Prima Festival proprio quest’anno, in questa fotografia condivisa da lei stessa sul proprio profilo Instagram vuole mostrare a tutti i suoi followers com’era da bambina. Cresciuta per i suoi primi anni di vita all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori, esordisce in TV nel 2002, in particolar modo nel corpo di ballo di Mai dire Domenica, condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest.

Dal 2002 ad oggi cresce sempre di più, conquistando il pubblico con la propria bellezza, bravura e innata simpatia. Nel 2020 fa una comparsa anche nella docu-serie Netlix SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, che racconta proprio la realtà fondata da Vincenzo Muccioli per tutti i ragazzi e le ragazze con problemi di dipendenze.

A livello personale, nel 2016 Andrea Delogu si sposa con l’attore Francesco Montanari, dal quale però si separa nel 2021. Al momento è fidanzata con il modello Luigi Bruno, con il quale condivide molti scatti sul proprio profilo Instagram, dove appare felice e più realizzata che mai. Il futuro per lei si prospetta roseo e ricco di soddisfazioni: con i suoi 41 anni è pronta a prendersi tutto il successo che merita!