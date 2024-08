Quanto si paga per entrare a Venezia? Il costo del biglietto d’ingresso

Entrare nella città non è gratis, ecco quanto si paga per entrare a Venezia con un po’ di informazioni e dettagli molto utili a chi ha intenzione di andarci.

Venezia è una delle città più apprezzate al Mondo per la sua storia, per la sua posizione e per quel velo di romanticismo che non la lascia mai. Tuttavia, da qualche tempo per andare nel capoluogo veneto bisogna pagare un biglietto di ingresso, ma quanto si paga per entrare a Venezia? Ci sono un po’ di cose da sapere su questo argomento e vale la pena conoscere ogni aspetto per essere pronti e preparati.

Quanto si paga per entrare a Venezia?

L’iniziativa è stata inoltrata e diffusa diversi anni fa, ritardata più volte. Soltanto nel 2024 ha trovato applicazione. In particolare, la città di Venezia chiedeva un tributo di 5 euro per entrare nella città antica, non nelle isole. Questo perché da molti anni il numero di turisti continua a crescere e ci sono periodi in cui non è possibile gestirli tutti.

Al momento in cui si scrive questo articolo, agosto 2024, questa modalità non è in vigore (come ci dice il portale ufficiale). Infatti, sono state fatte delle sperimentazioni e sono stati messi dei giorni a pagamento nel mese di aprile, maggio, giugno e luglio. Adesso è sospesa in attesa di ulteriori sviluppi.

Il biglietto di ingresso a Venezia è di 5 euro per tutte quelle persone che entrano nella città alla mattina per poi uscire la sera. Chi pernotta non deve pagare nessun tributo. Naturalmente, questa iniziativa a sollevato numerose polemiche ed ecco perché si fa tanta fatica a trovare una stabilità.

Chi è esente

Ci sono delle categorie di persone che non devono pagare questo biglietto di ingresso nelle giornate in cui è in vigore. Sono i lavoratori e gli studenti, ad esempio, oppure i residenti di Venezia e della regione Veneto. Anche i parenti dei residenti sono esentati da questo pagamento. Insomma, è una modalità che sta facendo molto discutere, voi che cosa ne pensate?