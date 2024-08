Quanto costa un ombrellone con due lettini a Forte dei Marmi? Le cifre sorprendenti

Chi ha prenotato le vacanze in questa località sarà curioso di sapere quanto costa un ombrellone con due lettini a Forte dei Marmi. Ecco alcune informazioni utili per non essere colti alla sprovvista.

L’estate è nel suo punto centrale e i posti turistici sono presi d’assalto. Soprattutto le località di mare vedono moltissime persone, amici, famiglie e ci sono posti adatti a tutti. Certo, la prima cosa che viene in mente è: sì, bello, ma quanto mi costa? Oggi vedremo quanto costa un ombrellone con due lettini a Forte dei Marmi, una delle località più famose e frequentate d’estate. Meglio informarsi per non farsi cogliere del tutto impreparati di fronte al conto dell’alloggio e di una giornata al mare.

Quanto costa un ombrellone con due lettini a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi è una località in provincia di Lucca, in Toscana. Si affaccia sul Mar Tirreno ed è una famosissima località di villeggiatura. Le persone vogliono trascorrere una giornata nelle spiagge in compagnia di amici o con la propria famiglia. Se decidessero di prendere un ombrellone e due lettini per tutta la giornata la cifra si aggirerebbe sui 40 euro.

Oppure, ci sono i gazebi per avere un posto più ampio e più raffinato, ma in questo caso il prezzo si alza di parecchio. Ci sono spiagge cosiddette “di lusso” che possono costare fino a 500 euro al giorno.

Il titolare di uno degli stabilimenti più cari del litorale ha dichiarato a Zona Bianca che questi prezzi sono consoni ai servizi offerti. Pensate che si parla di 16.000 euro per ombrellone e sdraio in spiaggia per tutta la stagione, 5.000 euro nei posti più economici.

Cambia qualcosa per i residenti?

Per i residenti ci sono delle tariffe agevolate. Quindi, nella bassa stagione un ombrellone con due lettini per l’intera giornata costa circa 13 euro, mentre in alta stagione 28 euro. Per un posto nell’intera settimana, invece, si parla di 70 euro per la bassa stagione, 190 euro per l’alta stagione.