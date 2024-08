Quanto costa rinnovare la patente nel 2024? Cosa considerare e come fare

Moltissime persone ne avranno bisogno, ma quanto costa rinnovare la patente nel 2024? Occorre considerare una serie di fattori e alcuni dettagli; eccoli qui di seguito.

Rinnovare la patente è un obbligo per tutti i conducenti e, nel 2024, ci sono alcune novità e aspetti da considerare per affrontare questo processo senza intoppi. In questo articolo quanto costa rinnovare la patente con tutto ciò che serve considerare e come procedere per portare a termine questa pratica.

Quanto costa rinnovare la patente nel 2024?

Nel 2024, il costo per rinnovare la patente può variare in base a diversi fattori, come il luogo in cui si effettua la visita medica e le eventuali spese aggiuntive per servizi accessori. La visita medica è obbligatoria per valutare l’idoneità alla guida e ha un costo che può oscillare tra i 50 e i 100 euro, a seconda della struttura scelta. Le ASL tendono a essere più economiche rispetto ai centri privati o alle autoscuole, dove i prezzi possono essere anche molto più alti. Poi, per il rinnovo della patente, è necessario effettuare due versamenti, uno di 10,20 euro per i diritti di motorizzazione (sul conto corrente postale n. 9001) e uno di 16,00 euro per l’imposta di bollo (sul conto corrente postale n. 4028). Infine, c’è il costo della nuova patente che è di circa 6-7 euro.

Come fare

Per rinnovare la patente, si può optare per diverse modalità: rivolgersi a un’autoscuola, magari dove si sono svolte la parte teorica e pratica per il conseguimento; prenotare la visita medica presso una ASL o un centro privato abilitato; oppure procedere autonomamente ai versamenti richiesti e prenotare direttamente la visita. Una volta effettuata la visita e superato l’esame medico, la nuova patente viene inviata direttamente al proprio domicilio.

In sintesi, il rinnovo della patente nel 2024 richiede attenzione ai dettagli e un investimento economico che può variare, ma con una corretta pianificazione è possibile affrontare l’intero processo senza nessuna difficoltà.