Quanto costa andare a Disneyland Paris? Tutto quello che devi sapere

Tutti i bambini lo sognano, anche tanti adulti lo fanno, ma quanto costa andare a Disneyland Paris? Cerchiamo di capire quale budget potrebbe servire per andare a visitare quel posto pieno di magia.

Disneyland Paris è un grande complesso turistico situato a Marne-la-Vallèe, 32 km a est di Parigi. Sono due parchi a tema, uno è Disneyland Park e l’altro è Walt Disney Studios Park. Nella sua totalità, questo parco divertimenti è il più visitato d’Europa. Al suo interno ci sono ristoranti, negozi e cinema, tutto a tema Disney naturalmente. I bambini vanno pazzi per questo luogo che sembra incantato. Proprio per loro, ma anche per gli adulti, si organizzano sempre spettacoli diversi e ci sono i fuochi d’artificio. Ma quanto costa andare a Disneyland Paris? È un aspetto molto importante perché purtroppo non tutte le famiglie possono permetterselo. Qui di seguito vedremo molte informazioni utili per farsi un’idea abbastanza precisa su quanti soldi servirebbero.

Quanto costa andare a Disneyland Paris?

Come sempre, quando si fa un viaggio fuori dall’Italia, la prima cosa da guardare è il costo del biglietto aereo. Questo dipende molto dalla città di partenza e dall’aeroporto di arrivo. Dipende anche se si fa in autonomia oppure con un pacchetto vacanza affidandosi ad un’agenzia. In generale possiamo dire che il volo potrebbe costare da 200 a 300 euro a persona. Poi, teniamo conto dell’alloggio. Si consiglia di rimanere almeno tre giorni per poter visitare bene il parco. Quindi, si deve inserire la spesa dell’hotel per almeno due notti e anche questo potrebbe essere intorno a 100 euro a persona.

Inoltre, dobbiamo considerare il costo dei pasti e dei vari spostamenti. Ci sono locali di tutti i tipi, ristoranti, street food. Poi si può scegliere se mangiare all’interno del parco oppure fuori. Ad ogni pasto calcoliamo un 20-40 euro a persona.

Quanto costa il biglietto di ingresso per Disneyland Paris

Non dimentichiamoci dell’acquisto più importante di tutti: il biglietto d’ingresso. Ci sono diverse tipologie di biglietto. Il più economico costa 52 euro. Mentre, quello più costoso costa 460 euro. Si parla di biglietto che comprende uno solo o entrambi i parchi, biglietto datato oppure libero, per uno, due, tre o quattro giorni. Insomma, c’è tanta scelta. Quindi, serve programmare la tabella di marcia per una bella gita e vacanza in questo mondo fiabesco.