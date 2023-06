Quali sono i segni più emotivi dello zodiaco? Non lo diresti mai

Ecco la classifica dei segni più emotivi di tutto lo zodiaco. Scopriamo insieme chi ne fa parte. Ci sarà anche il vostro?

Sei il più emotivo del tuo gruppo di amicizie oppure della tua famiglia: non riesci proprio a controllarti davanti a nulla e piangi anche per cose di poco conto. Sapete che forse non dipende esclusivamente da voi, ma dal vostro segno zodiacale? Andiamo a conoscere la classifica dei segni più emotivi di tutto lo zodiaco.

La vostra sensibilità ed emotività è particolarmente forte. Non riuscite a non piangere e vi liberate di tutto quello che avete dentro. Questo modo di essere forse è troppo evidente e siete troppo emotivi: non riuscite a guardare un film d’amore senza emozionarvi o senza piangere. Uno dei consigli che vi possiamo dare è quello di cercare di rilassarvi un po’ e di fare grandi respiri: essere eccessivamente emotivi potrebbe addirittura renderti schiavo delle tue emozioni. Siete pronti a scoprire insieme a noi chi fa parte di questa classifica?

Al quinto posto troviamo il segno dell’Ariete: quelli più vicino a voi lo sanno bene quanto siete emotivi. E quanto prendete tutto sempre sul personale! Fate una tragedia per niente: per voi, qualunque torto vi viene fatto di proposito.

Segni Zodiacali: quali sono i più emotivi?

Al quarto posto c’è il segno del Toro: stare vicino a una persona di questo segno è molto difficile. Forse sono solo un po’ insicuri e questo li rende particolarmente emotivi quando cercano di relazionarsi con gli altri. Ripensano spesso ai fatti accaduti e non fanno che piangere o ridere a seconda delle situazioni.

Al terzo posto ci sono i Gemelli, il segno più emotivo dello zodiaco. Sono capaci di stravolgere la loro vita anche solo per una piccola sensazione. Sono molto sentimentalisti e sono anche capaci di cambiare le proprie scelte di vita per il partner.

Medaglia d’Argento va al segno dello Scorpione: anche se dall’esterno può sembrare freddo, i nati sotto questo segno non lo sono per nulla. Per alcuni sono dei calcolatori, ma in realtà sono molto emotivi. Certo si lasciano andare solo con chi li conosce veramente bene: si arrabbiano con tanta facilità e amano con tutti se stessi. Ma piangono anche, forse lontani da tutti, vi assicuriamo che lo fanno.

Medaglia d’oro al segno del Cancro, che è quello più emotivo di tutto lo zodiaco: forse questa vostra sensibilità viene vista come debolezza e qualcuno se ne potrebbe approfittare. Spesso e volentieri vivono la loro vita schiavi delle proprie emozioni.