Puoi stupire la donna o l’uomo che ami anche solo con una frase: se scrivere non è il tuo forte ‘ruba’ una di queste

Per stupire il proprio partner basta una frase ad effetto che rubi il cuore dell’innamorato. La scrittura, però, non è per tutti ecco perché suggeriamo qualche idea da copiare.

L’emozione di ricevere una frase romantica e piena di sentimento non ha eguali. Se si desidera stupire la donna o l’uomo che si ama occorre mettere nero su bianco le proprie emozioni.

“L’amore non guarda con gli occhi ma con l’anima” diceva William Shakespeare. Una persona innamorata vive un sentimento intenso, vivo e travolgente. Vede l’altro come parte del suo IO, come la metà che completa il proprio essere e si sente coinvolto in un turbinio di passione ed emotività.

Spiegare cosa si prova quando si ama qualcuno non è semplice eppure tutti noi desideriamo sapere quanto siamo desiderati e amati. I gesti d’amore sono bellissimi, romantici e lasciano senza fiato ma, a volte, c’è bisogno di mettere nero su bianco ciò che si sente per non lasciare che siano parole al vento che potrebbero non essere colte o perdersi nel tempo. Chi non è portato per la scrittura può stupire la propria donna o il proprio uomo con frasi celebri di poeti e scrittori che hanno decantato l’amore con forza e intensità.

Le frasi d’amore più belle per stupire l’uomo o la donna che si ama

Le frasi sull’amore sono in grado di raccontare emozioni e passioni e di stupire la persona amata rendendo ancora più forte il legame con il proprio partner. Ma cosa scrivere per rapire il cuore dell’altro e dare una descrizione perfetta dei propri sentimenti?

Vengono in aiuto poeti e scrittori che nel tempo hanno tentato di usare le parole per descrivere il Sentimento per eccellenza, quello che riempie la vita e permette di non sentirsi mai soli. Abbiamo raccolto una serie di frasi significative che potete utilizzare per stupire il partner.