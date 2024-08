Avete prenotate le vacanze in Sicilia nel mese di agosto? Ci sono 10 mete che possono servire per spendere poco e per vedere le bellezze di questa splendida isola.

Il mese di agosto è da sempre sinonimo di vacanza e di riposo. Chiudono moltissime attività, quindi, le persone sono libere di prenotare le ferie con la propria famiglia. Le mete più ambite le conosciamo tutti e una in particolare presente in Italia è da sempre la Sicilia. Questa isola regala delle emozioni splendide e dei paesaggi straordinari, oltre ad un mare limpido e cristallino dove fare il bagno è un estremo piacere. Hai prenotato le prossime vacanze in Sicilia? Noi ti diciamo 10 mete molto belle che potrebbero, però, farti spendere poco. Un occhio di riguardo al portafoglio è sempre d’obbligo di questi tempi.

Prossime vacanze in Sicilia? 10 mete per spendere poco

In alcune zone e nel periodo di alta stagione, come è il mese di agosto effettivamente, la Sicilia può essere molto costosa. Ecco perché ti daremo dei consigli pratici su alcuni posti, sempre meravigliosi, ma che costano un po’ meno. Iniziamo con il parlare dell’area marina del Plemmirio. Scogliere alte a picco sul mare e con grotte naturali meravigliose, paesaggio di riferimento dei siracusani. Che dire poi di Punta Braccetto dove si può fare il bagno in un’acqua bellissima, avere a disposizione una grande spiaggia e una pineta ombreggiata.

Per gli amanti del mare, perché non prendere in considerazione anche Capo D’Orlando? Vicino Palermo con un mare dalle tonalità uniche tra la roccia e la sabbia. Insomma, un paesaggio meraviglioso. Conoscete Selinunte? Anche qui è presente un litorale molto bello, immerso in un contesto culturale particolarmente suggestivo.

Inoltre, cercate di non perdervi alcune delle riserve naturali più belle come quella di Vendicari, dove ci sono piccole spiagge dall’atmosfera completamente naturale. Anche la Riserva Naturale di Torre Salsa è bellissima con la sua costa bianca vicino ad Agrigento.

Una menzione particolare spetta a quei luoghi diventati più popolari con il Commissario Montalbano, ovvero quelli vicino a Marina di Ragusa, in particolare la Riserva del fiume Irminio. Infine, in provincia di Messina, ecco Tindari, un piccolo posto incantevole riparato dalle scogliere che creano un’acqua molto tranquilla, ideale anche per i bambini.

Due borghi da non perdere

Non solo mare, pensiamo anche a due bellissimi borghi siciliani che meritano attenzione. Vi consigliamo una cittadina in provincia di Siracusa, Palazzolo Acreide, stile barocco, edifici eleganti e tante pasticcerie. Poi, nelle campagne di Trapani, c’è Erice, un borgo dimenticato dal tempo con strade che portano al mare circondate da negozi di artigianato.