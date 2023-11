Piano cottura a induzione, perché l’acqua bolle prima? La spiegazione scientifica e inimmaginabile

È vero che sul piano a induzione l’acqua bolle prima? Non ci sono più dubbi: ecco finalmente svelata la verità secondo la scienza.

Anche tu di recente sei passato al piano a induzione in cucina ed hai come l’impressione che l’acqua in pentola bolla prima? Ebbene non si tratta di un’illusione ottica, ma della pura verità. Prima però di addentrarci nella spiegazione scientifica di questo fenomeno, occorre fare delle precisazioni e sfatare alcuni falsi miti.

Innanzitutto, è bene non confondere il piano a induzione con i piani cottura elettrici convenzionali. Inoltre, è importante precisare che non è affatto vero, come sostengono alcuni, che questa nuova tecnologia faccia male, che implichi un maggiore dispendio di tempo e di risorse e o che funzioni complessivamente peggio dei cari e vecchi fornelli a gas. La scelta ovviamente dipende dalle proprie esigenze, ad ogni modo esiste una valida spiegazione scientifica sul motivo per cui sul piano a induzione l’acqua tende a bollire prima.

Piano cottura a induzione, perché l’acqua bolle prima? La spiegazione della scienza

Il piano a induzione è un moderno elettrodomestico che negli ultimi anni ha preso parecchio piede all’interno delle cucine di noi italiani. A differenza dei fornelli tradizionali, non sfrutta il fuoco vivo e i combustibili fossili, bensì l’energia elettromagnetica.

Ad ogni modo, non c’è una scelta migliore in assoluto fra queste due soluzioni. Molto dipende dall’uso che se ne intende fare e dalle proprie esigenze e preferenze personali. In generale, però, possiamo dire che il piano a induzione è più efficiente. L’importante è ottimizzarne al massimo l’utilizzo impiegando utensili adeguati. Ma torniamo ora alla questione principale del nostro articolo.

Perché l’acqua comincia a bollire prima sul piano a induzione piuttosto che sul fornello a gas tradizionale? Questo accade proprio per via dell’energia elettromagnetica che fa interagire la base del piano con pentole e padelle compatibili con questa tecnologia. Così facendo, l’elettromagnetismo trasforma l’energia in calore grazie al piano in vetroceramica sotto cui sono poste delle bobine nelle quali passa la corrente elettrica.

Pertanto, non è l’elettricità che riscalda l’acqua, ma i campi elettromagnetici che si creano dalla vicinanza del fondo in metallo delle pentole e le bobine sotto al piano. Questo meccanismo complessivamente produce un riscaldamento più rapido, ecco perché l’acqua in pentola bolle prima. Lo sapevi? Ora che ne sei a conoscenza, potrai valutare consapevolmente quale tipo di piano cottura acquistare da installare nella tua cucina.