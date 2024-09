Perché una canzone si ricorda anche a distanza di anni? Cosa succede

Sapete perché una canzone si ricorda anche a distanza di molti anni? Succede qualcosa di particolare nel nostro cervello; vediamo qual è il potere della musica.

Vi sarà capitato di sicuro di riascoltare una canzone che non vi capitava di sentire da anni e, incredibilmente, di ricordarvi ancora le parole. È un fenomeno strano per noi, ma non per la scienza che sa esattamente che cosa accade in questi casi. Quindi, perché una canzone si ricorda anche a distanza di anni? Vedremo che cosa succede nel nostro cervello e qual è il grande potere della musica.

Perché una canzone si ricorda anche a distanza di anni?

Possiamo dire tranquillamente che il primo canale che si attiva quando si ascolta della musica è quello uditivo. L’area uditiva si trova esattamente dietro il nostro orecchio e ogni volta che noi ascoltiamo una canzone succede questo. Il nostro cervello la scompone e ne fa una mappatura creando un’impronta sonora. Poi entra in funzione l’ippocampo che tiene saldo il ricordo e non solo. Lo collega a contesti ed emozioni rendendolo fisso e a lungo termine. Poi, come spesso accade, un brano che ci piace lo ascoltiamo più volte. Questa ripetizione non fa altro che solidificare ancora di più questa impronta dentro di noi.

L’emozione e la musica

Tutti noi abbiamo un cervello emotivo e una canzone che viene ascoltata in un momento particolare della nostra vita o che ci fa pensare a qualcosa di molto forte e importante per noi, è più facilmente radicabile nella nostra memoria. Le emozioni ci fanno produrre dopamina e questa sostanza non fa altro che consolidare le trasmissioni neurali che avvengono nel cervello. Infatti, numerosi studi hanno dimostrato che, quando ascoltiamo musica, il flusso sanguigno dell’area limbica del cervello aumenta. Questa è la zona che processa le emozioni. Il triangolo parole, musica e melodia è estremamente forte e si installa a lungo termine dentro di noi attraverso questi passaggi.

Quindi, se vi state chiedendo perché una canzone si ricorda anche a distanza di anni, la risposta è questa: il nostro cervello si attiva in modo tale da fissare per bene la musica legata alle nostre emozioni.