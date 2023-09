Per sapere se gli occhiali da sole ti stanno bene guarda questo numero

Se hai intenzione di acquistare un paio di occhiali da sole su Internet potresti dover conoscere alcuni numeri, che ti aiuteranno molto.

Il criterio più importante quando si acquistano gli occhiali da sole non è la loro eleganza, ma la protezione UV garantita delle lenti! Dei buoni occhiali da sole devono garantire protezione dai raggi UV.

Siam orami abituati a mettere la protezione solare perché sappiamo quali sono i rischi a cui va incontro la pelle se colpita, per lungo tempo, da raggi del solo. Perché non prestiamo la stessa attenzione anche quando si tratta di proteggere gli occhi?

Fino al 90% delle radiazioni ci raggiunge anche se siamo all’ombra. E questo riguarda sia la pelle che gli occhi.

Anche i riflessi sull’acqua, sulla spiaggia sabbiosa o sulla carta leggera di un libro letto all’aperto possono amplificare questo fenomeno, fino al 70% in più. Anche se il cielo è nuvoloso non è da sottovalutare l’intensità dei raggi.

Dunque, gli occhiali da sole non rappresentano solo un vezzo ma una necessità per salvaguardare la salute degli occhi. Per questo il fattore di protezione di un paio di occhiali da sole sono uno degli elementi da tenere in considerazione nella scelta del prodotto giusto per noi.

Poi, vi è il problema legato alle dimensioni degli occhiali, per evitare che siano troppo grandi o troppo piccoli. Se l’acquisto viene fatto in un negozio, basta indossare più di un modello per capire qual è quello adatto a noi. Ma se si intende fare compere online, allora diventa tutto più complicato.

Per fortuna, ci sono dei numeri che possono correre in nostro soccorso permettendoci di effettuare l’acquisto in modo corretto e con un margine d’errore prossimo allo zero.

Occhiali da sole: per comprare quelli giusti segui questi consigli

Su ogni paio di occhiali c’è una scritta sull’asta destra che riporta 3 cifre che ti permettono di prendere la misura della montatura.

Il primo numero indica la larghezza della lente, il secondo numero la dimensione del ponte e infine l’ultimo numero la lunghezza delle aste.

Se hai la possibilità di misurare la larghezza frontale di un paio di occhiali che già possiedi (da vista o da sole) allora il gioco è fatto.

Altrimenti, per conoscere la dimensione del ponte, puoi munirti di un pennarello superwashable e metterti di fronte ad uno specchio. Posizionando due pennarelli sull’orecchio, in modo che la punta sia rivota verso lo specchio, puoi segnare su di esso due punti. La distanza tra questi due punti sarà la misura che cercavi.

Potrai quindi confrontare questa dimensione con quella indicata nella pagina descrittiva del modello che t’interessa.