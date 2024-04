Pasquetta d’oro e un aprile di successo per questi 3 segni zodiacali dalla fortuna sfacciata: lo dice l’oroscopo arabo

Vuoi sapere che cosa il mese di aprile ha in serbo per te? Con questo articolo ti sveliamo i segni più fortunati del mese secondo l’oroscopo arabo. Se non lo conosci, hai un motivo in più per continuare a leggere.

Ci siamo appena lasciati alle spalle il mese di marzo per dare il benvenuto ad aprile. Quest’anno il primo di aprile non coincide soltanto con il classico pesce d’aprile, ma anche con il giorno di Pasquetta. Ecco perché oggi vogliamo svelarti che alcuni segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna. Tuttavia, oggi non ci baseremo sull’oroscopo a cui siamo abituati, bensì a quello arabo.

Probabilmente già sai che quello che noi tutti conosciamo non è l’unico oroscopo esistente, ma solo quello che potremmo definire come “tradizionale”. L’oroscopo arabo ha 12 segni, all’incirca uno per mese dell’anno e questi si basano sul principio dell’arma.

Quali sono i 12 segni dell’oroscopo arabo: individua il tuo

I segni arabi sono 12 divisi in 3 tipologie di armi: corte, medie e lunghe.

Tra le armi corte abbiamo:

– pugnale (21/03-20/04)

– coltellaccio (22/06-22/07)

– coltello (24/08-23/09)

– pugnale arabo o kriss (24/10-22/11).

Le armi medie sono:

– ascia (19/02-20/03)

– clava (21/04-21/05)

– mazza di ferro (22/05-21/06)

– catena (24/09-23/10).

Infine, le armi lunghe:

– lancia (22/12-20/01)

– fionda (21/01-18/02)

– spada (23/07-23/08)

– arco (23/11-21/12).

Pasquetta d’oro e un aprile da favola per questo segno zodiacale arabo

I nati sotto il segno della clava sono persone molto creative e questo mese di aprile vi darà l’opportunità di dimostrare al massimo le vostre capacità. Riuscirete a fare un gran colpo sul lavoro ottenendo così dei soldi in più. Ma non è tutto: l’amore vi spalancherà le porte e vi sentirete finalmente liberi di osare: carpe diem. Il corpo vi chiede più movimento: approfittate della primavera per fare lunghe passeggiate all’aperto.

Un’opportunità unica per questo segno delle armi lunghe

Per gli appartenenti al segno dell’arco sono in arrivo grandi cambiamenti. Tutto partirà da un lungo lavoro su voi stessi e riuscirete finalmente a mettere il punto a una situazione logorante sul lavoro. Ripartirete in quarta con un nuovo progetto molto remunerativo che vi farà sentire davvero fieri di voi. Vi attendono interessanti incontri che potrebbero portare a relazioni d’amore e amicizie a lungo termine. Saranno settimane intense, ma per fortuna sarete pieni di energie e di voglia di fare.

Un mese straordinario per chi nasce sotto questo segno zodiacale

Sarà una Pasquetta d’oro e un aprile sensazionale per voi nati sotto il segno della fionda. Dopo un marzo non proprio esaltante arrivano finalmente buone notizie. Il lavoro inizia ad ingranare e dopo tanti sforzi riuscirete a dimostrare di che pasta siete fatti.

Sul lavoro sarete un leader indiscusso e questo tra qualche settimana potrebbe portare a un salto di carriera. L’amore vi rende leggeri e molto propositivi: trascorrerete momenti magnifici con il partner. La salute vi accompagna e avete energie fisiche e mentali da vendere.